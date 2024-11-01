Samsung останавливает работу нескольких заводов по производству чипов

Согласно данным южнокорейского издания Chosung, Samsung приостановила работу на 30% своих фабрик. На этих мощностях производят чипы по 4-нм, 5-нм и 7-нм техпроцессам. Однако, в настоящее время, это временная мера. Она направлена на экономию электроэнергии: оборудование продолжает получать питание, но в режиме пониженного энергопотребления.

Тем не менее, доля простаивающих мощностей, согласно прогнозам, вырастет до 50% к концу года. Из всех указанных техпроцессов только 4-нм линия работает непрерывно. На ней выпускают чипы Exynos 2400 и некоторые модификации Snapdragon S. Даже эти линии работают далеко не на полную мощность из-за низкого спроса со стороны внешних заказчиков.

Несмотря на трудности, Samsung продолжает инвестировать в усовершенствование своих 3-нм техпроцессов GAA. Компания столкнулась с проблемами при производстве чипа Exynos 2500 для серии Galaxy S25. Это привело к отмене его использования в данных смартфонах. Однако Samsung продолжает оптимизацию 3-нм техпроцесса, стремясь использовать Exynos 2500 в складных смартфонах Galaxy, запланированных к выходу в 2025 году.

В отличие от 3-нм техпроцесса, ситуация с 2-нм выглядит более перспективной. Samsung надеется создать высококонкурентные производственные мощности, способные привлечь крупных клиентов. В частности, существует возможность возобновления сотрудничества с Qualcomm по производству флагманских чипов Snapdragon в ближайшем будущем.

Источник — androidheadlines.com