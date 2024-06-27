Samsung Galaxy S25 Ultra может серьёзно измениться в дизайне

Samsung в следующем году может представить обновлённый дизайн своего флагманского устройства Galaxy S25 Ultra, согласно утверждениям известного инсайдера индустрии. Предполагается, что S25 Ultra откажется от прямоугольного дизайна в пользу более закруглённых форм. Несмотря на отсутствие визуальных подтверждений, ожидается, что устройство 2025 года избавится от острых углов.

В декабре 2022 года команда дизайнеров смартфонов Samsung пополнилась бывшим специалистом Mercedes, Хьюбертом Х. Ли, который теперь отвечает за внешний вид устройств Galaxy. Ожидается, что его подход и философия начнут воплощаться в продуктах начиная с 2024 года. В частности, следующее поколение беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds планируется выпустить с дизайном, отличным от предыдущих моделей, которые напоминали Apple AirPods своей формой на ножке.

Ожидается, что следующее крупное обновление дизайна от Samsung под руководством Ли может быть представлено в начале следующего года. Информатор Ice Universe уверен, что Galaxy S25 Ultra получит «действительно округлые» формы. Учитывая их репутацию в области утечек информации о продуктах Samsung, оснований для сомнений в их словах мало. Однако пока нет точных данных о том, как будет выглядеть новый Ultra.

Флагманские устройства Samsung Ultra не всегда имели квадратный дизайн с острыми углами; например, Galaxy S21 Ultra обладал закругленными краями. В 2022 году с выпуском Galaxy S22 Ultra компания перешла к более прямоугольной форме и плоскому экрану, что сделало углы более выраженными. Вопрос о том, были ли жалобы на этот дизайн или компания стремится к единообразию в серии, остается открытым.

Также всплывает информация о возможном повышении цен на серию Galaxy S25 в связи с низкой производительностью чипа Exynos 2500, что может заставить Samsung использовать процессоры Snapdragon по всему миру. Стоимость следующего флагмана Snapdragon может повлиять на ценообразование телефонов. Рассматривается вариант использования чипов MediaTek для снижения затрат. Подробности планов компании станут известны в ближайшие месяцы. Презентация серии Galaxy S25 ожидается в начале 2025 года.

Источник — androidheadlines.com