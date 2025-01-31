Samsung Galaxy Buds с UWB: конец эры Bluetooth?

Samsung запатентовала беспроводные наушники, передающие звук через Ultra Wide-Band (UWB) вместо Bluetooth. Технология использует широкий диапазон частот, что снижает помехи и задержки. По данным патента, скорость передачи достигает 20 Мбит/с — это открывает путь к Lossless-аудио.

Плюсы UWB: не только для поиска ключей

Сейчас UWB применяют в смартфонах для точного отслеживания (например, AirTag) или цифровых автоключей. Samsung видит больше возможностей:

Высокое качество звука без сжатия.

Задержка ниже, чем у Bluetooth (важно для игр и видео).

Меньше расход батареи наушников.

Как будет работать подключение?

Первое сопряжение — через Bluetooth. Основная передача звука переключается на UWB. Второй наушник синхронизируется по той же схеме.

Главная преграда — отсутствие UWB в смартфонах

Технология есть только в топовых устройствах: iPhone 15 Pro, Galaxy S24 Ultra. Даже флагманы вроде Pixel 9 или базового Galaxy S25 ее лишены. Без поддержки гаджетов UWB-наушники бесполезны.

Патент ≠ готовый продукт

Samsung часто регистрирует идеи, которые не доходят до рынка. Например, складные смартфоны с выдвижными камерами. Решение о выпуске Galaxy Buds с Ultra Wide-Band будет зависеть от развития технологии и спроса.

Конкуренты не дремлют: Qualcomm и Wi-Fi

Компания Qualcomm анонсировала XPAN — альтернативу Bluetooth для передачи звука через Wi-Fi. Обещают в 2 раза больше радиус действия и поддержку Lossless. Первые устройства ожидаются в 2024 году.

Мнение пользователей

В опросе 44% готовы купить Ultra Wide-Band-наушники, 44% — рассмотрят вариант при адекватной цене. Только 11% довольны Bluetooth, а проводные модели уже почти не пользуются спросом.

Вывод

UWB может изменить индустрию, но для успеха нужны два условия:

Массовое внедрение чипов в смартфоны.

Снижение стоимости технологии.

Пока Bluetooth остается «золотым стандартом», но замена уже на горизонте.