Лого сайта
Главная » Наушники и гарнитуры » Samsung Galaxy Buds с UWB: конец эры Bluetooth?

Samsung Galaxy Buds с UWB: конец эры Bluetooth?

1 0 Наушники и гарнитуры
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

Samsung запатентовала беспроводные наушники, передающие звук через Ultra Wide-Band (UWB) вместо Bluetooth. Технология использует широкий диапазон частот, что снижает помехи и задержки. По данным патента, скорость передачи достигает 20 Мбит/с — это открывает путь к Lossless-аудио.

Плюсы UWB: не только для поиска ключей
Сейчас UWB применяют в смартфонах для точного отслеживания (например, AirTag) или цифровых автоключей. Samsung видит больше возможностей:

  • Высокое качество звука без сжатия.
  • Задержка ниже, чем у Bluetooth (важно для игр и видео).
  • Меньше расход батареи наушников.

Как будет работать подключение?

  1. Первое сопряжение — через Bluetooth.
  2. Основная передача звука переключается на UWB.
  3. Второй наушник синхронизируется по той же схеме.

Главная преграда — отсутствие UWB в смартфонах
Технология есть только в топовых устройствах: iPhone 15 Pro, Galaxy S24 Ultra. Даже флагманы вроде Pixel 9 или базового Galaxy S25 ее лишены. Без поддержки гаджетов UWB-наушники бесполезны.

Патент ≠ готовый продукт
Samsung часто регистрирует идеи, которые не доходят до рынка. Например, складные смартфоны с выдвижными камерами. Решение о выпуске Galaxy Buds с Ultra Wide-Band будет зависеть от развития технологии и спроса.

Конкуренты не дремлют: Qualcomm и Wi-Fi
Компания Qualcomm анонсировала XPAN — альтернативу Bluetooth для передачи звука через Wi-Fi. Обещают в 2 раза больше радиус действия и поддержку Lossless. Первые устройства ожидаются в 2024 году.

Мнение пользователей
В опросе 44% готовы купить Ultra Wide-Band-наушники, 44% — рассмотрят вариант при адекватной цене. Только 11% довольны Bluetooth, а проводные модели уже почти не пользуются спросом.

Вывод
UWB может изменить индустрию, но для успеха нужны два условия:

  • Массовое внедрение чипов в смартфоны.
  • Снижение стоимости технологии.
    Пока Bluetooth остается «золотым стандартом», но замена уже на горизонте.

Тэги:

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.