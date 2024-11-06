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Ремешок Apple Watch тоже сможет отслеживать ваше здоровье

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.11.2024
3 Просмотра 0
Ремешок Apple Watch тоже сможет отслеживать ваше здоровье

Согласно последних данных: Apple запатентовала технологию встраивания медицинских датчиков прямо в ремешки для Apple Watch. Представляете, какие возможности откроются? В патенте говорится о измерении всего – от давления и ЭКГ до частоты дыхания. И это не просто мечты: Apple уже выпускает эластичные ремешки, так что идея вполне осуществима.

Но Apple замахнулась не только на здоровье. В патентной заявке описана возможность беспроводной зарядки через ткань ремешка, а также беспроводной связи с другими гаджетами, например, с айфоном или маком. И это не только для часов Apple Watch — технология может использоваться в любой одежде: шапках, перчатках, спортивной форме… Так что, вполне возможно, что ваша следующая куртка будет иметь логотип с надкушенным яблоком.

Умный браслет для Apple Watch

А самое интересное — упоминание «повязки на голову из эластичной ткани». Это напоминает оголовье Vision Pro. Неужели Apple планирует добавить функции слежения за здоровьем и туда? Возможно всё!

Мы знаем, что Apple активно работает над расширением функций здоровья в своих устройствах. Говорят, что даже AirPods будут следить за здоровьем. И Apple Watch с каждым обновлением становятся всё умнее и полезнее в плане здоровья. Так что встраивание датчиков в ремешки — вполне логичный шаг.

Кстати, Apple не одна такая — Huawei уже выпустила Watch D2 с измерением давления прямо в ремешке. Пока что это только патент, но всё может быть. Вполне вероятно, что вскоре Apple последует примеру Huawei и порадует нас новыми здоровье-ориентированными функциями.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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