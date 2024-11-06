Ремешок Apple Watch тоже сможет отслеживать ваше здоровье

Согласно последних данных: Apple запатентовала технологию встраивания медицинских датчиков прямо в ремешки для Apple Watch. Представляете, какие возможности откроются? В патенте говорится о измерении всего – от давления и ЭКГ до частоты дыхания. И это не просто мечты: Apple уже выпускает эластичные ремешки, так что идея вполне осуществима.

Но Apple замахнулась не только на здоровье. В патентной заявке описана возможность беспроводной зарядки через ткань ремешка, а также беспроводной связи с другими гаджетами, например, с айфоном или маком. И это не только для часов Apple Watch — технология может использоваться в любой одежде: шапках, перчатках, спортивной форме… Так что, вполне возможно, что ваша следующая куртка будет иметь логотип с надкушенным яблоком.

А самое интересное — упоминание «повязки на голову из эластичной ткани». Это напоминает оголовье Vision Pro. Неужели Apple планирует добавить функции слежения за здоровьем и туда? Возможно всё!

Мы знаем, что Apple активно работает над расширением функций здоровья в своих устройствах. Говорят, что даже AirPods будут следить за здоровьем. И Apple Watch с каждым обновлением становятся всё умнее и полезнее в плане здоровья. Так что встраивание датчиков в ремешки — вполне логичный шаг.

Кстати, Apple не одна такая — Huawei уже выпустила Watch D2 с измерением давления прямо в ремешке. Пока что это только патент, но всё может быть. Вполне вероятно, что вскоре Apple последует примеру Huawei и порадует нас новыми здоровье-ориентированными функциями.