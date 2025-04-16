REDMAGIC 10 Air: первый ультратонкий игровой смартфон

Бренд REDMAGIC представил новый игровой смартфон REDMAGIC 10 Air, более легкую и тонкую альтернативу флагманской модели REDMAGIC 10 Pro, вышедшей в конце 2024 года. Если вам важна не только мощность, но и удобство во время длительных игровых сессий, этот смартфон может стать отличным выбором.

В чем особенности REDMAGIC 10 Air?

Как и все смартфоны REDMAGIC, модель 10 Air ориентирована на геймеров и предлагает ряд ключевых функций:

Мощный аккумулятор. Обеспечивает длительное время работы в играх и других приложениях.

Обеспечивает длительное время работы в играх и других приложениях. Усовершенствованная система охлаждения. С использованием жидкого металла и испарительной камеры для поддержания оптимальной температуры даже при максимальной нагрузке.

С использованием жидкого металла и испарительной камеры для поддержания оптимальной температуры даже при максимальной нагрузке. Воздушные триггеры: Дополнительные элементы управления для более точного и удобного геймплея.

Чем 10 Air отличается от 10 Pro?

Главное отличие – в весе и толщине:

REDMAGIC 10 Pro: 229 граммов и 8,9 мм толщиной.

229 граммов и 8,9 мм толщиной. REDMAGIC 10 Air: 205 граммов и всего 7,85 мм толщиной.

Эта разница может показаться незначительной, но она существенно влияет на удобство использования смартфона в течение продолжительного времени.

На какие компромиссы пошла REDMAGIC?

Чтобы добиться меньшего размера и веса, производителю пришлось пойти на некоторые уступки:

Аккумулятор. Емкость снижена с 7050 мАч до 6000 мАч.

Емкость снижена с 7050 мАч до 6000 мАч. Процессор. Используется чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 предыдущего поколения, а не новейший Snapdragon 8 Elite.

Что предлагает REDMAGIC 10 Air взамен?

Несмотря на упрощения, REDMAGIC 10 Air остается мощным и функциональным смартфоном:

Дисплей . 6,8-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и мгновенной частотой дискретизации касания 2000 Гц (960 Гц при непрерывном касании).

. 6,8-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и мгновенной частотой дискретизации касания 2000 Гц (960 Гц при непрерывном касании). Дополнительные функции. Боковые клавиши с частотой 520 Гц, программируемая кнопка «Magic Key», RGB-подсветка.

Боковые клавиши с частотой 520 Гц, программируемая кнопка «Magic Key», RGB-подсветка. Быстрая зарядка. Поддержка 80 Вт.

Поддержка 80 Вт. Сопроцессор Redcore R3. Уменьшает задержку и улучшает аудио, визуальный и тактильный отклик в играх.

Уменьшает задержку и улучшает аудио, визуальный и тактильный отклик в играх. Связь. Поддержка WiFi 7.

Поддержка WiFi 7. Память. До 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти (доступна базовая версия 12 ГБ/256 ГБ).

До 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти (доступна базовая версия 12 ГБ/256 ГБ). Камеры. 50-мегапиксельная основная камера, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 16-мегапиксельная фронтальная камера под дисплеем.

Цена и доступность

В Китае продажи стартуют 16 апреля 2025 года по цене от 475 долларов. Глобальный релиз запланирован на 23 апреля 2025 года.