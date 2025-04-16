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REDMAGIC 10 Air: первый ультратонкий игровой смартфон

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.04.2025
9 Просмотров 0
REDMAGIC 10 Air первый ультратонкий игровой смартфон

Бренд REDMAGIC представил новый игровой смартфон REDMAGIC 10 Air, более легкую и тонкую альтернативу флагманской модели REDMAGIC 10 Pro, вышедшей в конце 2024 года. Если вам важна не только мощность, но и удобство во время длительных игровых сессий, этот смартфон может стать отличным выбором.

В чем особенности REDMAGIC 10 Air?

Как и все смартфоны REDMAGIC, модель 10 Air ориентирована на геймеров и предлагает ряд ключевых функций:

  • Мощный аккумулятор. Обеспечивает длительное время работы в играх и других приложениях.
  • Усовершенствованная система охлаждения. С использованием жидкого металла и испарительной камеры для поддержания оптимальной температуры даже при максимальной нагрузке.
  • Воздушные триггеры: Дополнительные элементы управления для более точного и удобного геймплея.

Чем 10 Air отличается от 10 Pro?

Главное отличие – в весе и толщине:

  • REDMAGIC 10 Pro: 229 граммов и 8,9 мм толщиной.
  • REDMAGIC 10 Air: 205 граммов и всего 7,85 мм толщиной.

Эта разница может показаться незначительной, но она существенно влияет на удобство использования смартфона в течение продолжительного времени.

REDMAGIC 10 Air

На какие компромиссы пошла REDMAGIC?

Чтобы добиться меньшего размера и веса, производителю пришлось пойти на некоторые уступки:

  • Аккумулятор. Емкость снижена с 7050 мАч до 6000 мАч.
  • Процессор. Используется чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 предыдущего поколения, а не новейший Snapdragon 8 Elite.

Что предлагает REDMAGIC 10 Air взамен?

Несмотря на упрощения, REDMAGIC 10 Air остается мощным и функциональным смартфоном:

  • Дисплей. 6,8-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и мгновенной частотой дискретизации касания 2000 Гц (960 Гц при непрерывном касании).
  • Дополнительные функции. Боковые клавиши с частотой 520 Гц, программируемая кнопка «Magic Key», RGB-подсветка.
  • Быстрая зарядка. Поддержка 80 Вт.
  • Сопроцессор Redcore R3. Уменьшает задержку и улучшает аудио, визуальный и тактильный отклик в играх.
  • Связь. Поддержка WiFi 7.
  • Память. До 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти (доступна базовая версия 12 ГБ/256 ГБ).
  • Камеры. 50-мегапиксельная основная камера, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 16-мегапиксельная фронтальная камера под дисплеем.

Цена и доступность

В Китае продажи стартуют 16 апреля 2025 года по цене от 475 долларов. Глобальный релиз запланирован на 23 апреля 2025 года.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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