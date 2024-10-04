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Редкий прототип Apple Macintosh 1983 года будет продан на аукционе

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.10.2024
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Редкий прототип Apple Macintosh 1983 года будет продан на аукционе

Энтузиасты и коллекционеры часто ищут предметы, связанные с историей компании, и одна из таких находок — устаревшая версия прототипа Apple Macintosh. Этот редкий артефакт, который включает исторический дисковод «Twiggy disk», сейчас выставлен на аукцион и привлекает внимание коллекционеров благодаря высоким ставкам.

Прототип Apple Macintosh, модель M0001 1983 года, будет представлен на аукционе Bonhams в Нью-Йорке 23 октября 2024 года. Это один из немногих оставшихся предсерийных образцов, оснащенных 5,25-дюймовым дисководом «Twiggy», который в конечном итоге был утилизирован из-за проблем с надежностью. Стив Джобс, соучредитель Apple, приказал уничтожить предсерийные экземпляры перед коммерческим запуском, поэтому Mac, выпущенные в 1984 году, уже не имели этого дисковода и использовали более компактные и надежные 3,5-дюймовые флоппи-диски.

Несмотря на приказ о уничтожении, этот конкретный прототип сохранился и находится в отличном состоянии, что делает его важной частью истории Apple. В комплект входят уникальные аксессуары, такие как клавиатура с рукописным серийным номером, прототип мыши Apple M01000 с отдельным разъемом и двухдисковая дискета Twiggy с названием Mac Word. Кроме того, прототип содержит раннюю версию программного обеспечения, которая представляет собой незаконченный вариант приложения Macintosh, позволяя заглянуть в операционную систему Apple в ее начальные годы и придавая компьютеру историческую значимость. Стоит отметить, что сам Стив Джобс принимал участие в разработке этой системы.

Ожидается, что финальная ставка на аукционе составит от 80 000 до 120 000 долларов США благодаря редкости прототипа Macintosh с приводом Twiggy. Однако эксперты предполагают, что цена может превысить эти ожидания и установить новый рекорд для всех проданных компьютеров Apple. Это мнение подкреплено результатами аукциона 2019 года, когда аналогичная модель Twiggy была продана за 150 075 долларов США.

Источник — wccftech.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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