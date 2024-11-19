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Приложение Oura Ring будет показывать уровень глюкозы

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.11.2024
567 Просмотров 0
Приложение Oura Ring будет показывать данные об уровне глюкозы

Компания Oura, известная своими умными кольцами, анонсировала крупное партнерство с Dexcom, производителем передовых систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGM). Это сотрудничество позволит интегрировать данные с устройств Dexcom в приложение Oura, и наоборот. Пользователи смогут получить более полную картину своего здоровья, наблюдая за взаимосвязью между уровнем глюкозы, сном, физической активностью и питанием.

Системы CGM от Dexcom отслеживают уровень глюкозы в течение всего дня и ночи, что особенно полезно для людей с диабетом 1 или 2 типа. Теперь эти данные будут отображаться не только в приложении Dexcom и на умных часах, но и в приложении Oura Ring. И наоборот, данные Oura будут передаваться в приложение Dexcom. Это позволит пользователям получить более персонализированные рекомендации по питанию и физической активности.

Dexcom называет это «стратегическим партнерством» и инвестирует 75 миллионов долларов в Oura. Кроме обмена данными, компании планируют совместное продвижение своей продукции. Интеграция данных ожидается в первой половине 2025 года. Это партнерство с Dexcom выходит за рамки обычного обмена данными. Оно обещает революционизировать подход к управлению здоровьем, предоставляя пользователям более глубокое понимание своего организма.

Источник — digitaltrends

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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