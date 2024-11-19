Приложение Oura Ring будет показывать уровень глюкозы

Компания Oura, известная своими умными кольцами, анонсировала крупное партнерство с Dexcom, производителем передовых систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGM). Это сотрудничество позволит интегрировать данные с устройств Dexcom в приложение Oura, и наоборот. Пользователи смогут получить более полную картину своего здоровья, наблюдая за взаимосвязью между уровнем глюкозы, сном, физической активностью и питанием.

Системы CGM от Dexcom отслеживают уровень глюкозы в течение всего дня и ночи, что особенно полезно для людей с диабетом 1 или 2 типа. Теперь эти данные будут отображаться не только в приложении Dexcom и на умных часах, но и в приложении Oura Ring. И наоборот, данные Oura будут передаваться в приложение Dexcom. Это позволит пользователям получить более персонализированные рекомендации по питанию и физической активности.

Dexcom называет это «стратегическим партнерством» и инвестирует 75 миллионов долларов в Oura. Кроме обмена данными, компании планируют совместное продвижение своей продукции. Интеграция данных ожидается в первой половине 2025 года. Это партнерство с Dexcom выходит за рамки обычного обмена данными. Оно обещает революционизировать подход к управлению здоровьем, предоставляя пользователям более глубокое понимание своего организма.

Источник — digitaltrends