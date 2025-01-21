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Интернет и ПО

При взломе Otelier украдены 8Тб персональных данных

Владислав Ильин Владислав Ильин
21.01.2025
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otelier

Крупные гостиничные сети, включая Marriott и Hilton, потеряли конфиденциальные данные сотен тысяч клиентов в результате атаки на платaформу Otelier.

Otelier — это платформа управления гостиницами, разработанная для оптимизации операций. А также улучшения впечатлений гостей и упрощения процессов управления объектами. Ее используют более 10 000 отелей по всему миру. От независимых отелей до ведущих брендов отрасли, таких как Hyatt, Wyndham и другие.

Злоумышленники использовали инфостилер, чтобы украсть учетные данные Atlassian у сотрудника Otelier. Затем этот доступ использовался для сбора билетов и других данных, что позволило им получить учетные данные для контейнеров S3, откуда злоумышленники затем извлекли 7,8 ТБ данных, включая «миллионы документов, принадлежащих Marriott». Среди информации были отчеты отелей, аудиты смен и бухгалтерские данные.

Атаки на Otelier подтверждены

Образец Marriott, по-видимому, включал «широкий спектр данных, включая бронирования гостей отеля, транзакции, электронные письма сотрудников и другие внутренние данные». В некоторых случаях злоумышленники получили имена, адреса, номера телефонов и адреса электронной почты гостей отеля.

Хакерам удалось получить доступ к сотнм тысяч адресов электронной почты.

«Otelier поддерживал связь со своими клиентами, чья информация могла быть потенциально затронута. В ответ на этот инцидент мы наняли команду ведущих экспертов по кибербезопасности для проведения комплексного криминалистического анализа и проверки наших систем», — сообщили в компании BleepingComputer .

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Владислав Ильин
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По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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