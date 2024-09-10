Презентация iPhone 16 от Apple: Все, что нужно знать

Презентация iPhone 16 от Apple завершилась, и теперь мы начинаем разбираться во всех анонсах, сделанных Тимом Куком и его командой. Среди новинок — четыре новых iPhone, новые Apple Watch, две модели AirPods и несколько умных функций Apple Intelligence. Однако, некоторые ожидаемые обновления так не появились. Вот все, что показали на презентации.

1. iPhone 16: Две новые кнопки

iPhone 16 получил две новые кнопки: кнопку действия и кнопку управления камерой. Новая модель оснащена чипсетом A18 и вертикально расположенными объективами задней камеры для пространственной видеосъемки. Цветовые варианты включают ультрамариновый, бирюзовый, розовый, белый и черный.

2. iPhone 16 Pro и Pro Max: Еще более Pro

iPhone 16 Pro и Pro Max получили экраны 6,3 и 6,9 дюйма соответственно и чипсет A18 Pro. Новые функции включают улучшенную игровую производительность, запись видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду и четыре микрофона для записи пространственного звука.

3. iPhone 16 Plus: Просто больше

iPhone 16 Plus отличается от базовой модели только размером экрана — 6,7 дюйма. Он также оснащен чипсетом A18 и новыми кнопками действия и управления камерой.

4. Цены на iPhone остались прежними

Цены на iPhone 16 начинаются с $799, на 16 Plus — с $899, на 16 Pro — с $999, и на 16 Pro Max — с $1199. Это удивительно, учитывая все обновления.

5. iPhone 16 Pro: Студийное качество записи

iPhone 16 Pro оснащен четырьмя микрофонами студийного качества и поддерживает запись видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду.

6. Новые чипсеты для всех моделей iPhone

Семейство iPhone 16 оснащено чипсетами A18 и A18 Pro, которые обеспечивают значительные улучшения производительности.

7. Apple Intelligence: Скоро

Функции Apple Intelligence появятся в октябре с обновлением iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1, но пока только на американском английском.

8. Визуальный интеллект: Как Google Lens для iPhone

Новая функция Visual Intelligence позволяет искать информацию об окружающей среде с помощью ИИ.

9. Apple Watch 10: Больший экран и тонкий корпус

Apple Watch Series 10 получили самый большой экран и самый тонкий корпус, а также быструю зарядку.

10. Apple Watch 10: Воспроизведение музыки

Динамик Apple Watch Series 10 теперь может воспроизводить музыку, что делает их более удобными.

11. Apple Watch Ultra 2: Обновления и новый цвет

Apple Watch Ultra 2 получили новый стильный цвет Satin Black и ремешок из миланского титана.

12. Обнаружение апноэ во сне в Apple Watch 10 и Ultra 2

Новые функции для обнаружения апноэ во сне помогут владельцам отслеживать свое здоровье.

13. Apple AirPods 4: Две новые модели

Apple представила две новые пары AirPods 4 с улучшенной акустикой и различными функциями, включая активное шумоподавление.

14. Обновления для AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 получили новые функции для защиты слуха, такие как улучшенное шумоподавление и возможность использования в качестве слуховых аппаратов.

15. AirPods Max 2: Только незначительные обновления

Хотя AirPods Max 2 не были представлены, текущая модель получила новые цвета и замену порта Lightning на USB-C.

Эти новинки от Apple обещают множество улучшений и новых возможностей, которые порадуют пользователей. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех новостей и предложений.

Источник — apple.com