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Появились высококачественные рендеры OnePlus Nord 4

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.07.2024
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Появились высококачественные рендеры OnePlus Nord 4

За неделю до официального анонса, который состоится 16 июля, в интернете были обнаружены качественные изображения нового смартфона OnePlus Nord 4. Устройство обладает дизайном, ожидаемым пользователями, включая металлический корпус с прямыми краями. Покупатели смогут выбирать из трех цветовых решений: черного, мятного и бело-серебристого.

Особый интерес вызывают предполагаемые характеристики Nord 4, который заявляется как мощный аппарат среднего уровня. Предположительно, он оборудован 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления в 120 Гц для гладкой картинки. Внутри устройства, по прогнозам, будет установлен чип Snapdragon 7 Plus Gen 3, предоставляющий заметный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью.

Сообщается, что OnePlus Nord 4 получит аккумулятор на 5500 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 100 Вт. В сфере фотографии говорят о тройной камере, включая 50-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 16-мегапиксельную фронтальную камеру, что должно удовлетворить большинство потребностей пользователей, хотя и не сможет конкурировать с топовыми моделями.

Также подтверждается наличие Alert Slider для удобного переключения звуковых режимов и 3,5 мм аудиоразъема для наушников. Несмотря на ожидания международного релиза, маловероятно, что OnePlus Nord 4 появится в продаже в США, так как бренд традиционно предлагает ограниченный ассортимент линейки Nord на американском рынке, предпочитая сосредоточиться на моделях OnePlus 12, OnePlus Open и Nord N30 5G.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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