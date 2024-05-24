Появились рендеры часов Samsung Galaxy Watch7 Ultra

Вся серия умных часов Galaxy Watch от Samsung является одной из самых популярных среди часов на базе WearOS. Однако модели Galaxy Watch Classic имеет свою отдельную фан-базу благодаря красивому дизайну и, главным образом, вращающемуся безелю. Мы рады сообщить, что Samsung продолжает серию Classic с выпуском Galaxy Watch7 Ultra, отличающихся уникальным дизайном.

Galaxy Watch7 Ultra будет официально представлен на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked. До сих пор подробности о часах были довольно скудны. Но теперь все изменилось. Smartprix в сотрудничестве с @OnLeaks представили эксклюзивные рендеры Galaxy Watch7 Ultra. Давайте рассмотрим их подробнее.

Изменения дизайна Galaxy Watch7 Ultra

Часы имеют несколько интересных изменений в дизайне. Наиболее заметные из них включают квадратную рамку, третью физическую кнопку, более крупные динамики и возможные изменения в ремешках. Обсудим их детальнее.

Квадратный дизайн

На рендерах заметна квадратная внешняя рамка вокруг круглого дисплея. Блестящий вращающийся безель не совсем сочетается с матовой рамкой. Это интересное дизайнерское решение от Samsung, отходящее от традиционного полностью круглого дизайна. Данный подход не столь выражен, как в Apple Watch, но придает Galaxy Watch7 Ultra более узнаваемый вид. Несмотря на это, часы сохраняют круглый дисплей, что обеспечивает привычный внешний вид и исключает необходимость переработки интерфейса под квадратный экран.

Размер дисплея и габариты

Сам дисплей имеет диаметр около 1,5 дюйма, что соответствует Galaxy Watch6 Classic. Общие размеры Watch7 Ultra составляют примерно 47 x 47,4 x 16,4 мм, что немного больше, чем у Watch6 Classic (46,5 x 46,5 x 10,9 мм). Это связано с дополнительной квадратной рамкой вокруг круглого дисплея.

Хотя мы не уверены в мотиве добавления этой квадратной рамки, она делает часы более массивными. Вращающийся безель, любимая функция серии Galaxy Watch Classic, все еще присутствует в Watch7 Ultra. Безель Watch7 Ultra отмечен тонкими линиями (как у кварцевых часов) и минималистичными индикаторами, что отличается от числовых индикаторов на безеле Watch6 Classic.

Новая кнопка

Одним из интересных изменений является добавление третьей круглой кнопки посередине на правой стороне часов. Эта новая кнопка, расположенная между двумя традиционными, может предложить новые функции для Galaxy Watch, аналогично кнопке Action на Apple Watch Ultra.

Новая матрица датчиков здоровья

На задней стороне видна новая компоновка датчиков здоровья — теперь они расположены в виде круговой матрицы из отдельных кругов и квадратов, в отличие от бесшовного кольца датчиков на Galaxy Watch6 Classic.

Примечательно, что Galaxy Watch7 Ultra сохраняет датчик температуры, который был немного смещен вверх к центру.

Изменения в ремешках

Ремешки часов также выглядят более интегрированными с корпусом, предлагая более чистый вид. Помимо матрицы датчиков, на верхней и нижней частях корпуса имеются два элемента, похожие на кнопки. Возможно, они предназначены для отсоединения ремешков, что является изменением по сравнению с предыдущей моделью Galaxy Watch6 Classic, где кнопки находились на самих ремешках.

Более крупные решетки динамиков

Еще одно важное изменение в дизайне — добавление более крупных решеток динамиков. Они расположены слева от часов и заметно больше, чем у текущих моделей Galaxy Watch. Мы также заметили несколько маленьких «отверстий» на корпусе, которые, предположительно, являются микрофонами. Samsung, похоже, уделяет большое внимание микрофонам и аудиоопыту в Galaxy Watch7 Ultra.

Galaxy Watch7 Ultra представят на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится в июле 2024 года. Следите за новостями, чтобы узнать больше подробностей по мере приближения события. Поделитесь своими мыслями о дизайне часов в комментариях ниже.

Источник — smartprix.com