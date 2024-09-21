Появились первые видео разборки iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max

YouTube-канал REWA Technology опубликовал видео с разборкой iPhone 16 Pro, раскрывая интересные детали внутреннего устройства нового смартфона Apple.
Основные изменения:
- Металлический аккумулятор
iPhone 16 Pro оснащён металлическим аккумулятором ёмкостью 3582 мАч. Это подтверждает ранние слухи и данные из бразильской документации. Для сравнения: iPhone 15 Pro имел аккумулятор на 3274 мАч
- Система крепления аккумулятора
Apple заявляла о новой системе крепления аккумулятора для некоторых моделей iPhone 16. Эта система позволяет отсоединять аккумулятор с помощью низковольтного тока. Однако, похоже, что эта функция доступна только для базовых моделей iPhone 16 и 16 Plus. iPhone 16 Pro все ещё использует клейкие язычки для крепления аккумулятора
- Улучшенное охлаждение
Все модели iPhone 16 имеют улучшенную систему рассеивания тепла. У iPhone 16 Pro заметно увеличен термолист по сравнению с предшественником. Металлический аккумулятор также может способствовать лучшему теплоотводу
- Компактная материнская плата
iPhone 16 Pro получил более компактную материнскую плату по сравнению с iPhone 15 Pro.
- iPhone 16 Pro Max
В отдельном видео показано, что аккумулятор iPhone 16 Pro Max по-прежнему заключён в черную фольгу, а не в металл.
Ожидается, что сайт iFixit вскоре опубликует свой подробный анализ разборки новых iPhone 16.