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Появились первые видео разборки iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.09.2024
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Появились первые видео разборки iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max

YouTube-канал REWA Technology опубликовал видео с разборкой iPhone 16 Pro, раскрывая интересные детали внутреннего устройства нового смартфона Apple.

Основные изменения:

  1. Металлический аккумулятор

iPhone 16 Pro оснащён металлическим аккумулятором ёмкостью 3582 мАч. Это подтверждает ранние слухи и данные из бразильской документации. Для сравнения: iPhone 15 Pro имел аккумулятор на 3274 мАч

  1. Система крепления аккумулятора

Apple заявляла о новой системе крепления аккумулятора для некоторых моделей iPhone 16. Эта система позволяет отсоединять аккумулятор с помощью низковольтного тока. Однако, похоже, что эта функция доступна только для базовых моделей iPhone 16 и 16 Plus. iPhone 16 Pro все ещё использует клейкие язычки для крепления аккумулятора

  1. Улучшенное охлаждение

Все модели iPhone 16 имеют улучшенную систему рассеивания тепла. У iPhone 16 Pro заметно увеличен термолист по сравнению с предшественником. Металлический аккумулятор также может способствовать лучшему теплоотводу

  1. Компактная материнская плата

iPhone 16 Pro получил более компактную материнскую плату по сравнению с iPhone 15 Pro.

  1. iPhone 16 Pro Max

В отдельном видео показано, что аккумулятор iPhone 16 Pro Max по-прежнему заключён в черную фольгу, а не в металл.

Ожидается, что сайт iFixit вскоре опубликует свой подробный анализ разборки новых iPhone 16.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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