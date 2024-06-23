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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Появились новые подробности о Microsoft Flight Simulator 2024

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.06.2024
172 Просмотра 0
Появились новые подробности о Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 — новейшая версия популярного авиасимулятора, которая обещает значительные улучшения и новшества по сравнению с предыдущим выпуском 2020 года. Как стало известно из официальных источников, игра выйдет на платформах ПК и Xbox Series Project.

Microsoft Flight Simulator 2024

Среди новшеств в Microsoft Flight Simulator 2024 стоит отметить разнообразие уникальных миссий, которые предложат игрокам новые испытания, включая задачи по тушению лесных пожаров, проведению экстренных спасательных операций, транспортировке грузов в Антарктике, обработке сельскохозяйственных угодий и управлению беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, игрокам предоставляется возможность участия в крупномасштабных воздушных соревнованиях, которые проходят в реальном времени.

Microsoft Flight Simulator 2024

Важное внимание уделяется детализации аэропортов: в новом симуляторе пользователи смогут наблюдать за NPC-персонажами как внутри терминалов, так и вне их, а также на борту самолетов и на кораблях, что призвано усилить ощущение реализма в игре.

В плане авиатехники игра получит новый самолёт Stemme S12, который работает на солнечной энергии. Отмечается, что перед началом полёта игроки смогут осмотреть самолёт снаружи и войти в кабину в режиме от первого лица для проведения предполётного контроля.

Microsoft Flight Simulator 2024

Дополнительные сведения о Microsoft Flight Simulator 2024 и ее возможностях будут постепенно раскрываться, но уже сейчас ясно, что разработчики стремятся предложить игрокам уникальный и всесторонний опыт управления самолётами в виртуальном пространстве.

Источник — flightsimulator.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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