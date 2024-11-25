Подтверждены детали камеры iQOO Neo 10

29 ноября в Китае состоится запуск долгожданной серии смартфонов iQOO Neo 10, которая включает две модели: iQOO Neo 10 и более продвинутый Neo 10 Pro. Производитель уже поделился некоторыми ключевыми характеристиками. iQOO Neo 10 Pro будет оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 9400, обеспечивающим впечатляющие 3,2 млн баллов в AnTuTu, а также собственным вычислительным чипсетом Q2, аналогичным тому, что используется в iQOO 13. Базовая модель Neo 10, вероятно, получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Официально подтверждено наличие основной камеры Sony IMX921 с оптической стабилизацией изображения (OIS) в обеих моделях, что обеспечит высококачественные снимки, включая улучшенные портретный режим и ночную съемку. Neo 10 Pro, помимо этого, порадует пользователей режимом «рыбий глаз». Компания также опубликовала примеры фотографий, сделанных на новые камеры.

Дизайн смартфонов будет отличаться центральным вырезом под фронтальную камеру и плоскими краями. Модуль задней камеры получит прямоугольную форму. Серия будет доступна в трех цветах: Rally Orange, Shadow Black и Chi Guang White. Ожидается, что смартфоны будут работать на Android 15 и иметь 16 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, Neo 10 Pro будет иметь большой аккумулятор ёмкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а также 1,5К дисплей с частотой обновления 144 Гц. Более подробная информация о ценах и полных технических характеристиках будет раскрыта ближе к дате запуска.

Источник — 91mobiles