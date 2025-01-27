Платформа идентификации Humanity Protocol достигла $1,1 млрд



С развитием Web3 децентрализованные решения для идентификации (DIDs) становятся ключевым инструментом защиты цифрового присутствия пользователей.

Блокчейн-платформа Humanity Protocol привлекла $20 млн и стала «единорогом»

Децентрализованная платформа идентификации Humanity Protocol объявила о привлечении $20 млн венчурных инвестиций, чтобы конкурировать с такими проектами, как Worldcoin, в сфере блокчейн-идентификации.

Раунд финансирования возглавили фонды Pantera Capital и Jump Crypto, оценив компанию в $1,1 млрд. Средства направят на развитие протокола Proof of Humanity, который связывает сканирование ладони пользователя с его цифровым ID в экосистеме Web3. Также инвестиции ускорят запуск основной сети (mainnet), дата которого пока не раскрывается.

Согласно сайту Humanity Protocol, платформа готовит аирдроп токенов совместно с OKX Wallet.

Биометрия в Web3: между удобством и приватностью



Humanity Protocol — не первый проект, интегрирующий биометрию с блокчейном. В 2023 году сооснователь OpenAI Сэм Альтман запустил Worldcoin (ныне World Network).Использующий сканирование радужки глаза через устройство Orb. Однако проект столкнулся с критикой: например, в мае 2024 года Бразилия запретила сбор данных Worldcoin. А в Германии его обвинили в неэтичном использовании биометрии.

Основатель Humanity Protocol Теренс Квок в интервью Cointelegraph подчеркнул, что сканирование ладоней «менее invasive», чем iris-сканирование, но не уступает в безопасности:

«Люди привыкли к биометрии по отпечаткам пальцев или ладони. Сканирование радужки до сих пор вызывает дискомфорт у многих».

Биометрия как драйвер Web3: за и против



Несмотря на споры, биометрическая верификация считается важным шагом для интеграции Web3 с финансами и здравоохранением. Себастьян Родригес, глава продукта Privado ID, в подкасте Cointelegraph отметил, что приватность — это не анонимность, а право на контроль данных:

«Мы должны бороться не за анонимность, а за согласие. Технология Worldcoin впечатляет, но их бизнес-модель вызывает вопросы. Если они станут монополистами в цифровой идентификации, это может привести к злоупотреблениям».

Родригес добавил:

«Если Worldcoin заблокирует ваш аккаунт, вы потеряете доступ к сервисам навсегда. Это рискованно».

Человеческий подход vs. технократия



Humanity Protocol делает ставку на баланс между безопасностью и комфортом. Пока Worldcoin борется с регуляторами, стартап Квока фокусируется на менее спорной биометрии и партнёрствах, как с OKX. Главный вопрос: сможет ли сообщество Web3 принять модели, где приватность сочетается с прозрачностью, а пользователи остаются хозяевами своих данных.

А что вы думаете о будущем цифровой идентификации? Доверили бы вы сканирование ладони или радужки блокчейн-платформе? Делитесь в комментариях!