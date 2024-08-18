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Pixel 9 Pro XL показал слабый результат в тесте производительности

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.08.2024
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Pixel 9 Pro XL показал слабый результат в тесте производительности

Фирменный процессор Google, Tensor G4, который установлен в флагманском смартфоне Google Pixel 9 Pro XL, подвергся критической оценке из-за недостаточной эффективности работы, проблем с перегревом и снижением частоты.

Согласно результатам тестов, опубликованным пользователем @callmeshazzam на платформе X, производительность чипа Tensor G4 может резко уменьшиться на 50% при длительной интенсивной нагрузке. В ходе испытаний использовалось специализированное приложение для мониторинга работы центрального процессора, и было выявлено, что при максимальной нагрузке процессор начинает терять в производительности уже спустя три минуты.

Примерно через четыре минуты после начала теста, частота процессора Google Pixel 9 Pro XL снижается, в результате чего производительность падает на 60%. Данные испытаний показывают, что максимальная производительность Tensor G4 достигает 341 миллиарда инструкций в секунду (GIPS), тогда как средняя производительность составляет 246,6 GIPS. В худшем случае производительность упала до 145,5 GIPS, что составляет менее 43% от максимальной производительности, после чего показатели восстановились до уровня примерно 65% от пиковой производительности.

Тест производительности Tensor G4

На диаграмме частоты ядер видно, что частота производительного ядра Tensor G4 уменьшилась до 1,32 ГГц, а частота энергоэффективного ядра снизилась до 570 МГц. Несмотря на отсутствие официальной информации от Google о характеристиках Tensor G4, предварительные данные тестов Geekbench 5 указывают на наличие одного ядра с максимальной частотой 3,1 ГГц, трех ядер с максимальной частотой 3,6 ГГц и четырех энергоэффективных ядер с частотой 1,95 ГГц.

Следует подчеркнуть, что количество операций в секунду не является единственным критерием оценки производительности, и данный тест проводился с целью определения производительности чипа в экстремальных условиях.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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