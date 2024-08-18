Pixel 9 Pro XL показал слабый результат в тесте производительности

Фирменный процессор Google, Tensor G4, который установлен в флагманском смартфоне Google Pixel 9 Pro XL, подвергся критической оценке из-за недостаточной эффективности работы, проблем с перегревом и снижением частоты.

Согласно результатам тестов, опубликованным пользователем @callmeshazzam на платформе X, производительность чипа Tensor G4 может резко уменьшиться на 50% при длительной интенсивной нагрузке. В ходе испытаний использовалось специализированное приложение для мониторинга работы центрального процессора, и было выявлено, что при максимальной нагрузке процессор начинает терять в производительности уже спустя три минуты.

Примерно через четыре минуты после начала теста, частота процессора Google Pixel 9 Pro XL снижается, в результате чего производительность падает на 60%. Данные испытаний показывают, что максимальная производительность Tensor G4 достигает 341 миллиарда инструкций в секунду (GIPS), тогда как средняя производительность составляет 246,6 GIPS. В худшем случае производительность упала до 145,5 GIPS, что составляет менее 43% от максимальной производительности, после чего показатели восстановились до уровня примерно 65% от пиковой производительности.

На диаграмме частоты ядер видно, что частота производительного ядра Tensor G4 уменьшилась до 1,32 ГГц, а частота энергоэффективного ядра снизилась до 570 МГц. Несмотря на отсутствие официальной информации от Google о характеристиках Tensor G4, предварительные данные тестов Geekbench 5 указывают на наличие одного ядра с максимальной частотой 3,1 ГГц, трех ядер с максимальной частотой 3,6 ГГц и четырех энергоэффективных ядер с частотой 1,95 ГГц.

Следует подчеркнуть, что количество операций в секунду не является единственным критерием оценки производительности, и данный тест проводился с целью определения производительности чипа в экстремальных условиях.