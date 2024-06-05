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Oppo хочет внедрить ИИ даже в свои дешёвые смартфоны

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.06.2024
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Oppo хочет внедрить ИИ даже в свои дешёвые смартфоны

Компания Oppo объявила о своих планах по внедрению функций искусственного интеллекта во все модели своих смартфонов, включая бюджетные серии. Инструменты, такие как AI Eraser, будут доступны не только в флагманских сериях Find и Reno, но и в более доступных сериях F и A. К концу 2024 года Oppo намерена предоставить возможности искусственного интеллекта 50 миллионам пользователей своих устройств. Это амбициозное обещание, учитывая разнообразие аппаратных характеристик смартфонов Oppo.

Компания сотрудничает с ведущими производителями процессоров Qualcomm и MediaTek, а также адаптирует свое программное обеспечение для работы как с сервисами Google, так и без них. Несмотря на то что внедрение ИИ в серии Find и Reno не вызывает удивления, расширение этих функций на линейки F и A является значительным шагом. Впрочем, Oppo признает, что различия в процессорах могут влиять на доступность определенных функций ИИ для разных моделей.

Заинтересованность компании в продвижении ИИ в мобильных устройствах является частью их стратегии сделать смартфоны ключевым персональным устройством с искусственным интеллектом. Компания активно работает над интеграцией функций ИИ в сотрудничестве с Google и Microsoft, направленных на улучшение взаимодействия между смартфонами и ПК, а также над усовершенствованием перевода и обработки голоса и текста.

Точные детали обновлений и список инструментов ИИ, которые будут доступны на различных устройствах, пока не опубликованы. Oppo акцентирует внимание на AI Eraser, который сравнивают с Magic Eraser от Google, и подчеркивает его важность в рамках искусственного интеллекта в смартфонах. Не уточняются сроки выпуска обновлений и влияние языковой поддержки и региональных различий на доступность функций ИИ.

Объявление Oppo следует за новостями о внедрении функций ИИ в бюджетную модель Google Pixel 8a и о планах Google по расширению возможностей Gemini Nano AI. В то время как Samsung ограничивает функции Galaxy AI серией Galaxy S24, Oppo стремится предложить искусственный интеллект широкому кругу пользователей, что может стать значимым преимуществом на рынке Android-смартфонов.

Источник — digitaltrends.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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