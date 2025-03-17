OPPO Find X8s получит рамки экрана тоньше чем у iPhone 16 Pro Max

Ходят слухи, что OPPO собирается выпустить компактный флагманский смартфон OPPO Find X8s. Менеджер по продуктам линейки OPPO Find недавно опубликовал тизер, поэтому можно считать, что это официальное подтверждение. И в этом тизере особое внимание уделяется рамкам вокруг экрана.

На фотографии, которую он разместил, новый OPPO Find X8s стоит рядом с iPhone 16 Pro Max. И знаете что? Рамки у OPPO, похоже, даже тоньше, чем у iPhone, который и так славится своими тонкими рамками!

По словам Чжоу Ибоа, толщина рамок будет составлять около 1,XX мм, а по слухам – 1,38 мм. Пока точно неизвестно, но звучит очень впечатляюще! Кстати, он прямо назвал эту модель OPPO Find X8s, так что с названием теперь все ясно.

Диагональ экрана у этого телефона будет 6,31 дюйма, что делает его действительно компактным смартфоном. На фотографии это тоже заметно – экран iPhone 16 Pro Max выглядит заметно шире.

К сожалению, пока нет уверенности, появится ли OPPO Find X8s на рынках за пределами Китая. OPPO обычно выпускает модели Find X8 и Find X8 Pro за границей, но это не гарантирует того же для этой модели. Даже флагманский OPPO Find X8 Ultra, который тоже скоро появится, может остаться эксклюзивом для Китая.

Что еще известно об OPPO Find X8s?

Ожидается, что у него будет 1.5K OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и сканером отпечатков пальцев прямо на экране. Работать он будет на базе процессора Dimensity 9400 от MediaTek или Snapdragon 8 Elite.

Аккумулятор, по слухам, будет емкостью 5700 мАч, с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. На задней панели, скорее всего, будут установлены три камеры, а вместо привычного ползунка переключения режимов звука появится настраиваемая кнопка. В общем, ждем с нетерпением официальной презентации!

Источник — androidheadlines