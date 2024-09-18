OnePlus 13 получит зелёную заднюю панелью из веганской кожи

Подтверждено, что запуск OnePlus 13 состоится в октябре как флагманское предложение премиум-класса. В последние дни много обсуждалось о производительности телефона, особенно после впечатляющих результатов тестов Geekbench. Теперь давайте обратим внимание на дизайн устройства. OnePlus 13, как предполагается, будет представлен в новом зеленом цвете и получит заднюю панель из веганской кожи.
Недавно на платформе X был опубликован предполагаемый рендер дизайна OnePlus 13, демонстрирующий его внешний вид. Устройство имеет стильную кожаную отделку с логотипом OnePlus. На задней панели расположен круглый модуль камеры, который теперь не выровнен полностью по левому краю, как у предыдущей модели.
Следует отметить, что это лишь предварительная визуализация нового зеленого цвета, поэтому некоторые детали, такие как размещение датчиков и логотипа, могут быть не идеальными. Для сравнения, OnePlus 12 имел стеклянную заднюю панель.
Кроме дизайна, ожидаемые характеристики OnePlus 13:
- Дисплей: флагман будет оснащен 6,82-дюймовым 2K OLED 10-битным LTPO BOE X2 микроизогнутым дисплеем.
- Процессор: телефон, вероятно, будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который набрал 3236 баллов в одноядерном тесте и 10049 баллов в многоядерном.
- Камеры: предполагается, что устройство будет иметь 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT808 с диафрагмой 1/1,4, 50-мегапиксельный перископический объектив LYT600 и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.
- Аккумулятор: OnePlus 13 может быть оснащен батареей емкостью 6000/6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.
- Дополнительно: телефон может иметь степень защиты IP68/IP69 от воды и пыли, поддержку NFC и два стереодинамика.
- Операционная система: скорее всего, на устройстве будет предустановлена ОС Android 15.
Таким образом, OnePlus 13 обещает стать интересным предложением на рынке флагманских смартфонов.
Источник — 91mobiles.com