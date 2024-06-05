OnePlus 13 получит три камеры по 50 МП

В соответствии с последними данными, представленными надежным источником Digital Chat Station, ожидается, что новый смартфон OnePlus 13 получит тройную камеру с разрешением 50 Мп. Предполагается, что в устройстве будет использован усовершенствованный телеобъектив с перископической конструкцией, предлагающий 3-кратное увеличение и интеграцию с технологией Hasselblad Boost.

Сравнивая с предшественником OnePlus 12, который имел 64-мегапиксельный перископический телеобъектив, новинка, по слухам, получит улучшения не только в этой камере. Сверхширокоугольная камера также обновится до 50 мегапикселей, вместо 48-мегапиксельного модуля предыдущей модели. Остается неизвестным, какие именно датчики будут использоваться в OnePlus 13, что является значимым моментом в контексте фотовозможностей устройства.

В OnePlus 12 основная камера базировалась на сенсоре Sony LYT-808, который, хоть и показывал хорошие результаты, не дотягивал до Sony LYT-900, установленного в OPPO Find X7 Ultra. Возможна ли модернизация до последнего в OnePlus 13 – пока остается открытым вопросом.

По предварительной информации, OnePlus 13 будет работать на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 4, что сделает его одним из первых смартфонов на этом чипе. Ожидается, что анонс устройства состоится в ноябре текущего года, причём первым рынком, скорее всего, станет Китай.

Слухи также предрекают обновленный дизайн задней панели с новой конфигурацией камер, а также возможность увеличения емкости аккумулятора до 6000 мАч. Однако есть предположения, что новый флагман может утратить функцию беспроводной зарядки, хотя данная информация еще не подтверждена официально.

Остаётся следить за обновлениями и ожидать официального подтверждения характеристик и функций OnePlus 13, чтобы узнать, насколько точны текущие предположения.

Источник — androidheadlines.com