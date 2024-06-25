Официально представлен новый телефон OnePlus Nord

OnePlus представила новинку в линейке Nord — смартфон OnePlus Nord CE 4 Lite, который стартовал с продаж в Индии. Этот бюджетный аппарат сочетает в себе стильный дизайн и достойные технические характеристики.

OnePlus Nord CE 4 Lite обладает плоским экраном с центрированным отверстием под фронтальную камеру и тонкими, хотя и неодинаковыми по ширине, рамками. Все кнопки управления размещены на правой боковой стороне.

На задней части корпуса в левом верхнем углу установлены две камеры, расположенные вертикально в одном блоке вместе со светодиодной вспышкой. Центральное место на задней панели занимает логотип OnePlus. Корпус имеет плоские боковые стороны.

Экран устройства — 6,67-дюймовый OLED FullHD с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и сенсорную частоту 240 Гц, а максимальная яркость достигает 1200 нит (с пиковыми значениями до 2100 нит).

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 695. В составе аппарата — 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и варианты встроенной памяти UFS 2.2 на 128 ГБ или 256 ГБ, которые можно дополнительно расширить с помощью карты microSD до 1 ТБ.

Аккумулятор устройства имеет ёмкость 5500 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт. Телефон оснащён стереодинамиками и сертифицирован по стандарту IP54, обеспечивающему защиту от влаги и пыли.

OnePlus Nord CE 4 Lite оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, а также предустанавливается с операционной системой Android 14 и фирменной оболочкой OxygenOS 14. Устройство поддерживает установку двух SIM-карт (nano nano/microSD) в гибридном слоте.

Главная камера на 50 мегапикселей (Sony LYT-600, f/1,8, OIS) дополнена 2-мегапиксельным сенсором глубины (f/2,4). Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей (f/2,4).

Размеры смартфона составляют 162,9 x 75,6 x 8,1 мм, вес — 191 грамм. Модель доступна в цветах Mega Blue, Super Silver и Ultra Orange, причём последний эксклюзивен для индийского рынка.

Стоимость модели с 128 ГБ памяти составляет около 240 долларов США, а версия на 256 ГБ оценивается примерно в 276 долларов.

Источник — androidheadlines.com