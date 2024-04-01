Обзор новых ароматов дезодорантов и гелей для душа от AXE

Новая линейка парфюмированных дезодорантов и гелей для душа от AXE, создана в сотрудничестве с ведущими парфюмерными домами. Эти ароматы обладают уникальной формулой, обеспечивающей до 72 часов защиты от пота и непревзойдённого аромата благодаря использованию натуральных эфирных масел.
AXE Акватический Бергамот
Для мечтателей и исследователей идеально подойдёт AXE Акватический Бергамот. Этот освежающий аромат сочетает в себе лёгкие верхние ноты и насыщенную древесную базу, которые вместе подчёркивают лучшие черты индивидуальности.
Волнующие аккорды бергамота, кориандра и морской свежести сменяются тёплыми нотами мускатного шалфея, лавандина и можжевельника, а затем уступают место богатому аромату амбры, сандала и мускатного ореха.
AXE Янтарное Манго
AXE Янтарное Манго — это настоящий тропический коктейль, в котором сладость фруктов гармонично сочетается с травянистыми и древесными нотами.
Взрывной микс манго, ананаса, лимона и мандарина наполняет энергией, которая со временем уступает место тёплому кардамону, элеми и свежести воды. Завершают аромат глубокие ноты гваякового дерева, пачули, ветивера и амбры, делая его невозможным для сопротивления.
AXE Изумрудный Пачули
Для ценителей мужской классики с дерзкими акцентами создан AXE Изумрудный Пачули. Этот аромат исполнен свежести хвои и пряностей, подчёркивая уверенность и готовность быть в центре внимания.
Начинается он с прохладных нот перечной мяты, лаванды и пихты, переходя в пряную сердцевину из кардамона, черного перца и мускатного шалфея, и завершается насыщенным ароматом амириса, кедра и пачули.
AXE Медный Сандал
AXE Медный Сандал предназначен для тех, кто стремится к лучшему и не согласен на компромиссы. Этот ориентально-травянистый аромат удивляет контрастом между сладкими пряными и зелёными нотами.
Верхние аккорды бергамота, кардамона и черного перца постепенно сменяются тёплыми обволакивающими нотами пачули, сандалового дерева, ванили, кофе и коричневого сахара, подчёркивая независимость и внутреннюю силу.
Каждый аромат AXE представлен в нескольких форматах:
- Парфюмированный дезодорант-спрей;
- Парфюмированный гель для душа + шампунь в объеме 400мл.