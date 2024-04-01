Главная » Красота и здоровье Обзор новых ароматов дезодорантов и гелей для душа от AXE Красота и здоровье Обзор новых ароматов дезодорантов и гелей для душа от AXE Анатолий Пшеницын 723 Просмотра

Новая линейка парфюмированных дезодорантов и гелей для душа от AXE, создана в сотрудничестве с ведущими парфюмерными домами. Эти ароматы обладают уникальной формулой, обеспечивающей до 72 часов защиты от пота и непревзойдённого аромата благодаря использованию натуральных эфирных масел.

AXE Акватический Бергамот

Для мечтателей и исследователей идеально подойдёт AXE Акватический Бергамот. Этот освежающий аромат сочетает в себе лёгкие верхние ноты и насыщенную древесную базу, которые вместе подчёркивают лучшие черты индивидуальности.

Волнующие аккорды бергамота, кориандра и морской свежести сменяются тёплыми нотами мускатного шалфея, лавандина и можжевельника, а затем уступают место богатому аромату амбры, сандала и мускатного ореха.

AXE Янтарное Манго

AXE Янтарное Манго — это настоящий тропический коктейль, в котором сладость фруктов гармонично сочетается с травянистыми и древесными нотами.

Взрывной микс манго, ананаса, лимона и мандарина наполняет энергией, которая со временем уступает место тёплому кардамону, элеми и свежести воды. Завершают аромат глубокие ноты гваякового дерева, пачули, ветивера и амбры, делая его невозможным для сопротивления.

AXE Изумрудный Пачули

Для ценителей мужской классики с дерзкими акцентами создан AXE Изумрудный Пачули. Этот аромат исполнен свежести хвои и пряностей, подчёркивая уверенность и готовность быть в центре внимания.

Начинается он с прохладных нот перечной мяты, лаванды и пихты, переходя в пряную сердцевину из кардамона, черного перца и мускатного шалфея, и завершается насыщенным ароматом амириса, кедра и пачули.

AXE Медный Сандал

AXE Медный Сандал предназначен для тех, кто стремится к лучшему и не согласен на компромиссы. Этот ориентально-травянистый аромат удивляет контрастом между сладкими пряными и зелёными нотами.

Верхние аккорды бергамота, кардамона и черного перца постепенно сменяются тёплыми обволакивающими нотами пачули, сандалового дерева, ванили, кофе и коричневого сахара, подчёркивая независимость и внутреннюю силу.

Каждый аромат AXE представлен в нескольких форматах: