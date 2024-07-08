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Обновления Siri могут появиться не раньше следующего года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.07.2024
274 Просмотра 0
Обновления Siri могут появиться не раньше следующего года

Apple долгое время сталкивается с трудностями в деле усовершенствования своего виртуального помощника Siri, который уступает Google Assistant и ChatGPT. Несмотря на обещания компании о значительном обновлении Siri, представленном на конференции WWDC в июне, точные сроки выпуска обновления остаются неопределенными.

Известный журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что новая версия Siri может появиться не скоро. По его данным, ожидается, что новые функции войдут в стадию бета-тестирования для разработчиков в январе, а широкая публика получит доступ к ним весной, в рамках обновления iOS 18.4, которое уже находится в разработке. Это предполагает, что релиз может состояться в период с марта по май.

Нововведения, ожидаемые в Siri, включают возможность управления функциями в приложениях, а также контекстное понимание, благодаря которому Siri будет способна предпринимать действия, исходя из содержимого экрана пользователя.

Тем не менее, некоторые обновления, такие как редизайн и интеграция с технологией ChatGPT от Apple, должны появиться раньше, уже в течение текущего года. Однако ключевые функции, связанные с основными возможностями Siri, вероятно, не будут доступны еще как минимум полгода.

Apple известна своим желанием тщательно оттачивать новые функции перед их выпуском, и это может объяснять задержку. Учитывая серьезную необходимость в улучшении Siri, компания, возможно, выбрала правильный подход, стремясь предоставить качественное обновление, а не торопиться с выпуском недоработанных функций. Несмотря на долгое ожидание, есть надежда, что результаты будут стоящими.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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