Новый лимит YouTube Shorts составит 180 секунд

Google уже начал размещать рекламу на YouTube Shorts и планирует увеличить максимальную длину портретных видеороликов. В настоящее время ограничение составляет 60 секунд, но YouTube собирается удлинить его до трех минут, что эквивалентно 180 секундам.

К 2024 году контент в формате коротких видео стал одним из самых эффективных способов привлечения аудитории как для создателей, так и для компаний. Согласно отчету RouteNote за февраль 2024 года, YouTube Shorts ежедневно набирает более 70 миллиардов просмотров. Несмотря на то что этот формат относительно новый, пользователи быстро к нему адаптировались.

Google сообщает, что увеличение длины видео — одна из самых запрашиваемых функций среди создателей контента. Поскольку пользователи привыкли к коротким видео, а создатели научились удерживать внимание аудитории, разумно увеличить максимальную продолжительность до 180 секунд. Это изменение вступит в силу 15 октября 2024 года и будет способствовать созданию более качественного контента, увеличивая общее время просмотра.

Новые правила будут применяться к видео с «квадратным или более высоким соотношением сторон». Кроме того, YouTube начнет отображать комментарии на экране во время просмотра коротких видео, аналогично тому, как это происходит в прямых трансляциях. Также ожидаются улучшения, такие как более заметные кнопки, сокращенные строки описаний и оптимизированный проигрыватель Shorts.

Источник — smartprix.com