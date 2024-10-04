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Новый лимит YouTube Shorts составит 180 секунд

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.10.2024
2 Просмотра 0
Новый лимит YouTube Shorts составит 180 секунд

Google уже начал размещать рекламу на YouTube Shorts и планирует увеличить максимальную длину портретных видеороликов. В настоящее время ограничение составляет 60 секунд, но YouTube собирается удлинить его до трех минут, что эквивалентно 180 секундам.

К 2024 году контент в формате коротких видео стал одним из самых эффективных способов привлечения аудитории как для создателей, так и для компаний. Согласно отчету RouteNote за февраль 2024 года, YouTube Shorts ежедневно набирает более 70 миллиардов просмотров. Несмотря на то что этот формат относительно новый, пользователи быстро к нему адаптировались.

Google сообщает, что увеличение длины видео — одна из самых запрашиваемых функций среди создателей контента. Поскольку пользователи привыкли к коротким видео, а создатели научились удерживать внимание аудитории, разумно увеличить максимальную продолжительность до 180 секунд. Это изменение вступит в силу 15 октября 2024 года и будет способствовать созданию более качественного контента, увеличивая общее время просмотра.

Новые правила будут применяться к видео с «квадратным или более высоким соотношением сторон». Кроме того, YouTube начнет отображать комментарии на экране во время просмотра коротких видео, аналогично тому, как это происходит в прямых трансляциях. Также ожидаются улучшения, такие как более заметные кнопки, сокращенные строки описаний и оптимизированный проигрыватель Shorts.

Источник — smartprix.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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