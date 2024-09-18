Новые наушники Bose позволяют делать фотографии с помощью голоса

Bose представила новый набор беспроводных наушников с функцией шумоподавления под названием Bose QuietComfort Earbuds, которые удивляют своей доступной ценой в 179 долларов. Эти наушники предназначены для пользователей, которым нужны качественные повседневные наушники с отличным звуком и эффективным шумоподавлением. Новая модель доступна в трех цветах: черном, белом и сиреневом, и ее можно заказать с 18 сентября.

Ранее линейка беспроводных наушников QuietComfort от Bose была довольно дорогой, а цены на них часто превышали предложения от Apple, Sony и Sennheiser с аналогичными функциями. В этом контексте QuietComfort Earbuds представляют собой значительное изменение для компании и желанный шаг для поклонников бренда.

Несмотря на более низкую цену, Bose утверждает, что новые наушники обладают «лучшим в своем классе шумоподавлением» и обеспечивают «высококачественное прослушивание». На одной зарядке наушники могут работать до 8,5 часов, а в сочетании с зарядным кейсом общее время работы достигает около 30 часов. Также предусмотрена функция беспроводной зарядки, которая, хотя и стала стандартом, все же интересна, особенно учитывая, что у флагманских Bose QuietComfort Ultra Earbuds за 299 долларов этой функции нет.

Наушники имеют схожий дизайн с моделями Ultra — в комплект входят три размера силиконовых амбушюров и фиксирующие ленты, хотя QuietComfort не такие изящные.

Bose также оснастила новые наушники функцией VoiceID, позволяющей управлять устройством голосом, что напоминает функцию Hey Siri в AirPods. Хотя она не так хороша, как Siri, позволяя выполнять множество команд, для простых задач, таких как воспроизведение музыки и регулировка громкости, достаточно сказать «эй, наушники» и затем дать команду. Также доступна новая функция «удаленного селфи», позволяющая активировать камеру вашего телефона (после открытия приложения камеры) жестом или голосовой командой «эй, наушники, сделай фото».

Датчики износа автоматически приостанавливают воспроизведение музыки, когда вы снимаете наушник, а поддержка Bluetooth 5.3 обеспечивает функцию Bluetooth multipoint, которая была недавно добавлена в QuietComfort Ultra Earbuds. Наушники поддерживают кодеки SBC и AAC, но, несмотря на наличие нового кодека LC3, Bose не планирует поддержку Bluetooth LE Audio или Auracast. Также они не поддерживают аудио высокого разрешения и пространственный звук, который компания называет Immersive Audio.

Наушники QuietComfort работают с отдельным приложением Bose QC Earbuds, а не с приложением Bose Music, используемым для других моделей QuietComfort. Новое приложение предлагает настройки эквалайзера и управление сенсорами.

Новые наушники имеют степень защиты IPX4, что делает их устойчивыми к воде и поту, однако не рекомендуется принимать с ними душ или погружать в воду.

Источник — digitaltrends.com