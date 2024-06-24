Новая утечка HMD Fusion показывает разъем Pogo Pin

Новая модель смартфона среднего сегмента, HMD Fusion, готовится к выходу на рынок под эгидой бренда HMD. Информация, просочившаяся через рекламные материалы, указывает на наличие Pogo-Pin разъема для подключения разнообразных модульных аксессуаров.

Ожидается, что HMD Fusion будет оборудован высококачественной 108-мегапиксельной камерой, 6,6-дюймовым экраном с разрешением FHD и частотой обновления в 120 Гц, а также функцией быстрой зарядки на 30 Вт. Устройство, по всей видимости, будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G (QCM6490), который уже несколько отстает по своим характеристикам от последних моделей Snapdragon 7 Gen 3, представленных на рынке.

Предполагается, что в составе аппаратной платформы смартфона также будет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, HMD Fusion получит основную AI-камеру на 108 мегапикселей и вспомогательный 2-мегапиксельный датчик глубины, а для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Аккумулятор устройства будет иметь емкость 4800 мАч, что обеспечит поддержку быстрой зарядки. Габариты смартфона составят 164 x 76 x 8,6 мм, а вес – 200 грамм.

Согласно утечке, задняя панель телефона оснащена специальными контактами Pogo Pin для подключения модульных аксессуаров, которые получили название «умные наряды». В рекламных материалах упоминаются такие возможные аксессуары, как зарядное устройство, аналогичное Apple MagSafe, дополнительная задняя камера, беспроводная зарядка и док-станция для игрового контроллера.

Устройство будет иметь корпус, выполненный из переработанного алюминия и пластика, что увеличит его вес до 200 граммов. Смартфон будет представлен в различных цветовых вариантах: розовом, синем, зеленом, бордовом, желтом и сером. Точная дата запуска HMD Fusion пока не разглашается, однако предполагается, что релиз может состояться в ближайшем будущем.

Источник — 91mobiles.com