Новая ММО Tarisland приглашает в свой мир 21 июня

В Tarisland у игроков будет возможность получить симпатичных питомцев и уникального маунта, а также поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

Tarisland — новая MMORPG от опытных и мастеровитых китайских игроделов, обещающая захватывающие приключения в фэнтезийной вселенной, скрепленные добротным сюжетом. Глобальный запуск игры назначен на 21 июня. Опробовать тайтл можно будет как владельцам ПК, так и мобильным геймерам на iOS и Android — apk-файл уже доступен к скачиванию.

При первом входе каждый получит питомца — котейку, а если заранее пройти регистрацию, то наградой станет уникальный маунт и еще один четвероногий друг — щенок.

На старте игра предлагает выбрать один из девяти классов: Воин, Паладин, Рейнджер, Варвар-боец, Бард, Жрец, Маг, Теневой мечник и Ловец душ. В каждом классе предусмотрено две разных специализации с уникальным ультом. Если вы выберите Жреца, то вашим уделом не обязательно будет только хил — можно выбрать путь дд.

Для любителей покорять данжи в игре есть пять подземелий, проходить которые необходимо группой из пяти человек. Разные уровни сложности добавят челленджа и мотивации — со сложностью растет и награда. На разборку с рейд-боссом придется собираться вдесятером, а сторонникам борьбы с окружением понравится разнообразие PvE-режимов.

Без PvP тут тоже не обошлось — можно будет бросить вызов другим игрокам в уже ставшем классическим режиме Арены. Даже рыболовам в Tarisland будет, чем заняться. Призами за достижения станут разнообразные игровые скины и маунты.

Вместе со стартом Tarisland будет запущен «Легендарный Чемпионат Подземелий». Это событие продлится до 31 июля. На первом этапе за выполнение увлекательных заданий можно будет поучаствовать в розыгрыше довольно ценных призов — от ноутбука Alienware до внутриигровых наград.

Второй этап стартует одновременно с открытием доступа к первому подземелью, чтобы протестировать, чему успели научиться игроки. Им предстоит проходить данжи и убивать уникальных боссов на скорость. Те, кто войдет в топ-100 по скорости уничтожения рейдовых боссов, станут обладателями званий, достижений и внутриигровых наград, а за убийство всесокрушающего Дракона Скверны есть шанс получить вполне реальные подарочные карты Ozon номиналом от 15 до 300$.

Пройти регистрацию и подробно почитать про условия розыгрыша можно здесь. Скачивание Tarisland уже доступно по ссылке. Доступ на восточно-европейский сервер будет открыт 21 июня в 10:00. С системными требованиями можно ознакомиться ниже.

Системные требования для ПК

Минимальные:

ОС — Windows 10 64-bit;

Процессор — CPU i5;

Видеокарта — GTX 750;

ОЗУ — 8GB;

Накопитель — 40 ГБ SSD

Рекомендованные:

ОС — Windows 10 64-bit;

Процессор — CPU i5;

Видеокарта — GTX 1060;

ОЗУ — 16GB;

Накопитель — 40 ГБ SSD

Системные требования для Android

Минимальные:

Процессор: Snapdragon 660 / Kirin 950 и выше

Рекомендованные:

Процессор: Kirin 985 / Snapdragon 865 / Dimensity 1200 и выше

Системные требования для iOS

iPhone 8 и выше

Источник — tarisglobal.com