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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Nothing Phone (3): подтверждена дата выхода. Что ждать от нового флагмана?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.04.2025
6 Просмотров 0
Nothing Phone (3) подтверждена дата выхода. Что ждать от нового флагмана

Все поклонники бренда Nothing уже давно ждали новостей о следующем флагманском смартфоне. И вот, наконец, генеральный директор Nothing Карл Пэй официально подтвердил сроки выхода Nothing Phone (3)! Смартфон появится в третьем квартале 2025 года.

Это объявление было сделано во время сессии «Спроси меня о чем угодно» в социальной сети X. Многие ожидали, что Phone (3) выйдет раньше, особенно после выпуска моделей Phone (3a) и (3a) Pro, а также грядущего CMF Phone 2 Pro. Однако, теперь мы точно знаем, что релиз флагмана состоится летом 2025 года.

Недавно выпущенная серия смартфонов Phone (3a) предлагает отличное соотношение цены и качества, но именно Phone (3) вызывает наибольший интерес у энтузиастов бренда Nothing. И, судя по заявлению Карла Пэя, ожидания оправдаются.

Летний запуск – традиция Nothing

Выход Phone (3) в третьем квартале соответствует традиционной стратегии Nothing. Phone (1) выпустили в июле 2022 года, а Phone (2) – в июле 2023 года. Поэтому, вероятность увидеть Phone (3) в июле 2025 года довольно высока. Тем не менее, компания оставляет за собой небольшой запас времени до сентября, чтобы довести все до совершенства.

Что ждать от Nothing Phone (3)?

Пока что никакой информации о технических характеристиках Phone (3) не просочилось в сеть. Это и не удивительно, учитывая, что до релиза еще несколько месяцев. Однако, если Nothing будет придерживаться своей обычной стратегии, стоит ожидать первых тизеров в мае или июне. Они могут раскрыть дизайн, характеристики камер или чипсет.

Напомним, что Phone (2) получил процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и обновленный интерфейс Glyph. Ожидается, что Phone (3) будет оснащен еще более мощным чипом – возможно, Snapdragon 8s Gen 4 или 8 Elite. Также, вероятно, будет усовершенствована культовая светодиодная задняя панель.

После пропуска флагманской модели в прошлом году, возвращение Nothing к летнему графику выглядит многообещающе. Phone (3) имеет все шансы стать значительным шагом вперед, учитывая годовой перерыв.

Следите за новостями, чтобы не пропустить первые тизеры и получить представление о том, что нас ждет! Мы будем держать вас в курсе всех подробностей о Nothing Phone (3).

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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