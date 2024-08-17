Некоторые функции камеры Pixel 9 стали доступны для предыдущих моделей

С каждым новым поколением устройств Pixel, компания выпускает обновлённую версию своего приложения для камеры Pixel Camera (ранее Google Camera). Смартфоны Pixel 9 не стали исключением, однако данное приложение версии 9.5 также доступно для использования на предыдущих моделях.

APK файл приложения Pixel Camera из серии Pixel 9 был извлечён и загружен на сайт APKMirror. Благодаря этому, владельцы старых моделей телефонов Pixel могут установить его и получить новые функции. Однако, стоит отметить, что многие из улучшений, заявленных для серии Pixel 9, зависят от конкретного устройства и не будут доступны на устройствах старых поколений, даже после обновления. Google может активировать эти функции позже, если это входит в их планы.

Уже точно известно, что на смартфоне Pixel 8 Pro после установки Pixel Camera 9.5 появляются новые функции. Учитывая, что Pixel 8 Pro является самой продвинутой моделью прошлого года, можно было бы ожидать доступности некоторых новых расширенных возможностей официально. Но, по крайней мере на данный момент, это не так.

Обновление Pixel Camera 9.5 добавляет в Pixel 8 Pro новый 5-секундный таймер, тогда как ранее были доступны только таймеры на 3 и 10 секунд. Кроме того, теперь можно использовать функцию Guided Frame прямо из приложения камеры, без необходимости заходить в настройки специальных возможностей. Также появилась обновлённая функция Magnifier 2.0 с возможностью текстового поиска и поддержкой режима «картинка в картинке».

На текущий момент это все дополнения, которые Pixel Camera 9.5 добавляет в Pixel 8 Pro. Новые функции, такие как улучшенный режим Panorama и AI-функция «Add Me» для групповых фотографий, отсутствуют. Также нет Video Boost, включая Night Sight и AI-масштабирование до 8K. Пока неясно, планирует ли Google добавить эти возможности в старые модели Pixel.