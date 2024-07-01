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Некоторые функции Apple Intelligence вероятно будут платными

Мария Старкова Мария Старкова
01.07.2024
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Некоторые функции Apple Intelligence вероятно будут платными

Корреспондент Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple планирует в будущем сделать часть своих функций Apple Intelligence платными, по модели подобной подписке iCloud. В своей рассылке Power On он упомянул, что хотя первоначальное предложение Apple Intelligence будет бесплатным, компания намерена в будущем предложить расширенные AI-функции по подписке.

Гурман отметил, что такой шаг позволит Apple диверсифицировать свои доходы и уменьшить зависимость от продажи оборудования. Компания также рассчитывает получать доходы от сотрудничества с AI-партнерами, включая OpenAI, разработчиков ChatGPT. Ожидается, что Apple включит услуги ИИ от Google и Anthropic в свои устройства, с анонсом первого сотрудничества в рамках запуска Apple Intelligence осенью в новых версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.

Ранее Bloomberg также сообщал, что Apple отказалась от сотрудничества в сфере ИИ с Meta Platforms из-за опасений по поводу конфиденциальности данных. По информации издания, Apple ищет партнеров на китайском рынке, где услуги такие как ChatGPT не доступны.

Источник — macrumors.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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