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На рынке может возникнуть дефицит iPhone во время сезона продаж

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.10.2024
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На рынке может возникнуть дефицит iPhone во время сезона продаж

Завод Tata Electronics, расположенный в индийском городе Хосур, штат Тамил Наду, и выпускающий компоненты для iPhone, включая задние панели, столкнулся с серьёзной проблемой. После пожара, случившегося на производственном объекте, компания была вынуждена приостановить работу на неопределённое время. Это событие может вызвать серьёзные трудности для Apple, так как оно совпало с периодом высокого спроса во время праздничных продаж.

Пожар на индийском заводе Tata Electronics привёл к остановке выпуска комплектующих для iPhone, что может повлиять на сезон праздничных продаж.

Согласно информации от осведомлённых источников, неприятный инцидент может заставить Apple искать альтернативные пути снабжения. Возможно, компании придётся срочно заказывать необходимые детали из Китая или других стран, чтобы избежать простоев в производстве. Отметим, что Tata Electronics является единственным производителем некоторых важных деталей для iPhone в Индии, и их завод снабжает компонентами сборочные линии Apple и Foxconn.

Из-за пожара предполагается, что продажи iPhone 14 и 15 в Индии во время праздника Дивали могут упасть на 1,5 миллиона единиц. Кроме того, Apple может столкнуться с трудностями в покрытии до 15% общего спроса на рынке.

Apple может потерять до 15% рыночного спроса из-за проблем с поставками после пожара на индийском заводе.

Нил Шах из Counterpoint Research говорит, что, хотя Apple может попытаться смягчить последствия путём увеличения импорта компонентов и перераспределения экспортных запасов в Индию, производство старых моделей iPhone все равно может сократиться на 10-15%. Обычно, поставщики Apple в Индии имеют запасы объединительных плат примерно на 3-4 недели, но, по мнению экспертов, у самой Apple могут быть запасы до 8 недель, что должно помочь избежать немедленных проблем с поставками.

Однако, если приостановка производства затянется, компания может рассмотреть возможность расширения производственных мощностей в Китае, установив новые линии или увеличив количество смен для обеспечения стабильности поставок в Индию.

Источник — mydrivers.com

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Анатолий Пшеницын
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