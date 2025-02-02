Почему создать мир GTA 6 без багов сложнее, чем в The Witcher 3?



Бывший аниматор Rockstar Games раскрыл нюансы разработки открытых миров и объяснил, почему Grand Theft Auto 6 (GTA 6)— уникальный вызов.

«Случайный игрок в подвале всегда найдет то, что вы не предусмотрели»

По словам Майка Йорка, экс-аниматора Rockstar, создание полностью стабильного открытого мира в GTA 6 кардинально отличается от аналогичной задачи в играх вроде The Witcher 3. В интервью Kiwi Talkz он подчеркнул: проблема в непредсказуемости игроков.

«Люди взаимодействуют с миром так, как разработчики даже не предполагали. Один случайный парень в подвале может сделать то, что сломает все», — объяснил Йорк.

Чем Vice City опаснее Novigrad?

Йорк отметил, что плотная урбанистическая среда Vice City добавляет сложностей. В отличие от фэнтезийных локаций The Witcher 3, здесь нужно учитывать движение транспорта, толпы NPC, воздушное пространство и даже подводные экосистемы.

«Это живой город, где каждое действие игрока запускает цепь событий. В The Witcher мир красивый, но более статичный», — добавил разработчик.

Тестирование GTA 5: 10 часов в день за монитором

Во время работы над GTA 5 команда Rockstar проводила по 8–10 часов в день, играя в проект. Цель — предугадать все возможные сценарии. Однако, как признает Йорк, даже это не гарантирует отсутствие багов.

«Мы думали, что предусмотрели всё. Но после релиза игроки находили такие комбинации, о которых мы даже не догадывались», — вспоминает аниматор.

30 FPS на старте и надежда на ПК-версию

Йорк допускает, что GTA 6 выйдет с ограничением в 30 кадров в секунду на консолях. Основная причина — высокая нагрузка из-за детализации мира. Шанс на 60 FPS появится только с выходом ПК-версии, где мощность железа позволяет нивелировать сложности.

«Оптимизация под консоли — это баланс между графикой и производительностью. С ПК проще — там есть запас», — пояснил эксперт.

Почему Rockstar не может позволить себе ошибку?

Игроки ждут от GTA 6 безупречности. Провал на старте, как с Cyberpunk 2077, для студии неприемлем. Команда тратит годы на тесты, но Йорк напоминает: идеальных игр не существует.

«Даже после тысяч часов проверок кто-то найдет способ сломать игру. Но мы стремимся к тому, чтобы таких ситуаций было минимум», — резюмировал разработчик.

Заключение

Создание открытого мира уровня GTA 6 — это вызов даже для Rockstar. Чем детальнее среда, тем сложнее предсказать действия миллионов игроков. Остается надеяться, что студия учтет опыт прошлых проектов и представит игру, которая оправдает семилетнее ожидание.

Источник — gamesradar