MacBook Air 2027 года получит совершенно новый дисплей

Apple готовит к выходу в 2027 году новый MacBook Air с улучшенным экраном. Но это будет не OLED-дисплей, как многие ожидали. Вместо этого, компания использует технологию оксидного TFT LCD. Это первый случай применения этой передовой технологии в линейке MacBook Air.

Что же такое оксидный TFT LCD? TFT – это тип транзистора, используемого в дисплее. «Оксид» указывает на материал, из которого изготовлены эти транзисторы. В отличие от аморфного кремния (a-Si) TFT LCD, применяемого в нынешних моделях MacBook Air, оксидный TFT обеспечивает более быструю скорость движения электронов. Это приводит к плавной работе дисплея и улучшению общей производительности изображения. Технология уже используется в 14,2-дюймовых и 16,2-дюймовых моделях MacBook Pro с 2022 года.

Решение Apple перейти на оксидный TFT LCD в MacBook Air, судя по всему, обусловлено задержками в разработке версии с OLED-дисплеем. Изначально планировался выпуск OLED MacBook Air в 2027 году. Однако из-за слабых продаж OLED iPad Pro (продано около 6 миллионов вместо ожидаемых 10 миллионов), Apple, возможно, отложила проект OLED MacBook Air до 2029 года.

Высокая цена OLED-дисплеев, вероятно, стала причиной низкого спроса. Поэтому оксидный TFT LCD рассматривается как временная, но более доступная альтернатива, позволяющая сохранить темпы выпуска новых моделей MacBook Air, являющихся бестселлерами Apple (около 20 миллионов проданных единиц в год).

Источник — thelec