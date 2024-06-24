LG начинает массовое производство первого в отрасли Tandem OLED дисплея для ноутбуков

Компания LG Display, признанный лидер в сфере инноваций дисплейных технологий, объявила о запуске серийного производства уникальной в своем роде 13-дюймовой Tandem OLED панели, предназначенной для портативных компьютеров. Эта технология, нацеленная на сектор OLED-дисплеев, выделяется повышенной производительностью и сниженным потреблением энергии благодаря применению Tandem OLED, которую LG Display впервые внедрила в 2019 году. Технология основана на использовании двойного слоя органических светоизлучающих диодов красного, зеленого и синего (RGB) цветов, что позволяет удвоить срок службы и утроить яркость в сравнении с традиционными однослойными OLED-панелями.

Тандемные OLED-панели, ранее применявшиеся в автомобильных дисплеях, отличаются повышенными требованиями к качеству, обеспечивая более эффективное распределение энергии и увеличенную надежность. Эти качества делают их идеальными для IT-устройств, которые используются длительное время, включая ноутбуки, мониторы и планшеты.

Новейшая 13-дюймовая Tandem OLED панель от LG Display, специально разработанная для ноутбуков, обладает рядом преимуществ: она в два раза долговечнее и в три раза ярче, чем обычные OLED-дисплеи, и при этом потребляет на 40% меньше энергии, что делает ее идеальной для мощных IT-устройств, включая ноутбуки с искусственным интеллектом, а также для стандартных ноутбуков.

Компания LG Display смогла уменьшить толщину своей новой панели на 40% и вес на 28% по сравнению с существующими OLED-экранами для ноутбуков, что способствует созданию более изящного дизайна и улучшает портативность устройств.

Эта панель предлагает высокое разрешение WQXGA (2880×1800) и точную цветопередачу, соответствующую 100% DCI-P3, что позволяет отображать высококачественный контент с улучшенной детализацией. Благодаря самоизлучающимся пикселям OLED и бесконечному коэффициенту контрастности, панель получила сертификацию VESA Display HDR True Black 500, что подтверждает ее способность точно воспроизводить как яркие, так и темные оттенки, приближая качество изображения к тому, что видит человеческий глаз.

Источник — lgdisplay.com