Крупнейший взлом Ростелекома : номера и email-адреса в сети

Хакерская группировка «Silent Crow» заявила о том, что произошел взлом «Ростелекома» и сообщила, что спровоцировала утечку тысяч адресов электронной почты и номеров телефонов. Об этом передало издание ArbatMedia.

Участники группировки «Silent Crow» объявили, что взломали базу данных «Ростелекома». Источник уточнил, что злоумышленники похитили 154 тысячи уникальных email-адресов и 101 тысячу номеров телефонов. Это крупнейшим хакерский взлом Ростелекома.

Представители «Ростелекома» подтвердили утечку, заявив, что один из подрядчиков компании допустил попадание данных в сеть через свою инфраструктуру. Как стало известно, специалисты организации сейчас анализируют содержимое базы, чтобы выяснить, какая часть информации принадлежит «Ростелекому».

«Мы изучаем базу данных, чтобы определить, какие именно данные злоумышленники скомпрометировали, и относятся ли они к нашей компании. Предварительно мы установили, что хакеры не получили доступ к особо чувствительной информации», — пояснили в компании.

Тем не менее «Ростелеком» рекомендовал пользователям сбросить текущие пароли и активировать двухфакторную аутентификацию для усиления защиты данных.