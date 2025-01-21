Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Крупнейший взлом Ростелекома : номера и email-адреса в сети
Интернет и ПО

Крупнейший взлом Ростелекома : номера и email-адреса в сети

Владислав Ильин Владислав Ильин
21.01.2025
1 Просмотр 0
взлом ростелекома

Хакерская группировка «Silent Crow» заявила о том, что произошел взлом «Ростелекома» и сообщила, что спровоцировала утечку тысяч адресов электронной почты и номеров телефонов. Об этом передало издание ArbatMedia.

Участники группировки «Silent Crow» объявили, что взломали базу данных «Ростелекома». Источник уточнил, что злоумышленники похитили 154 тысячи уникальных email-адресов и 101 тысячу номеров телефонов. Это крупнейшим хакерский взлом Ростелекома.

Представители «Ростелекома» подтвердили утечку, заявив, что один из подрядчиков компании допустил попадание данных в сеть через свою инфраструктуру. Как стало известно, специалисты организации сейчас анализируют содержимое базы, чтобы выяснить, какая часть информации принадлежит «Ростелекому».

«Мы изучаем базу данных, чтобы определить, какие именно данные злоумышленники скомпрометировали, и относятся ли они к нашей компании. Предварительно мы установили, что хакеры не получили доступ к особо чувствительной информации», — пояснили в компании.

Тем не менее «Ростелеком» рекомендовал пользователям сбросить текущие пароли и активировать двухфакторную аутентификацию для усиления защиты данных.

Тэги:

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.