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Хранение данныхЭлектроника и техника

Крупнейший дата-центр на солнечной энергии открывается в Саудовской Аравии

BRO BRO
19.04.2025
9 Просмотров 0
Крупнейший дата-центр на солнечной энергии открывается в Саудовской Аравии

Компания Saudi Green Data при поддержке правительства Саудовской Аравии запустила крупнейший в мире дата-центр, полностью работающий на солнечной энергии. Объект мощностью 500 МВт расположен в пустыне и оснащён инновационной системой жидкостного охлаждения, что снижает энергопотребление на 40% по сравнению с традиционными ЦОД.

Новый дата-центр будет обслуживать облачные сервисы AWSMicrosoft Azure и Alibaba Cloud, а также станет ключевым узлом для проектов в области искусственного интеллекта Ближнего Востока.

«Это важный шаг к углеродной нейтральности цифровой инфраструктуры», — заявил CEO Saudi Green Data Ахмед Аль-Фарис.

Аналитики прогнозируют, что к 2030 году до 30% дата-центров мира перейдут на возобновляемую энергию, и Саудовская Аравия планирует занять лидирующие позиции в этом сегменте.

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