Криптовалютный майнинг снова в тренде

После падения рынка в 2022–2023 годах майнинг криптовалют снова набирает популярность. Рост курса Bitcoin и Ethereum, а также появление новых энергоэффективных алгоритмов привлекли внимание как крупных компаний, так и частных майнеров.
Почему майнинг снова выгоден?
- Биткоин обновил исторический максимум, достигнув $90 000 в начале 2024 года.
- Внедрение новых ASIC-майнеров с меньшим энергопотреблением (например, Bitmain S21).
- Переход Ethereum на PoS (Proof-of-Stake) снизил конкуренцию в майнинге других монет (например, Kaspa, Monero).
- В России и странах СНГ майнинг остаётся популярным из-за относительно дешёвой электроэнергии.
Проблемы отрасли
- Ужесточение регулирования в ЕС и США: требования по лицензированию и налогообложению.
- Климатические инициативы — некоторые страны вводят ограничения из-за высокого энергопотребления.
- Конкуренция с крупными пулами, что делает соло-майнинг менее прибыльным.
Что в перспективе?
Аналитики прогнозируют дальнейший рост индустрии, особенно в регионах с дешёвой энергией. Также развивается направление зелёного майнинга — с использованием возобновляемых источников энергии.
«Майнинг остаётся одним из самых доступных способов заработка в криптовалюте, но требует грамотного подхода к оборудованию и расчёту рентабельности», — отмечает эксперт по блокчейну Михаил Петров.