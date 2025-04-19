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Криптотехнологии

Криптовалютный майнинг снова в тренде

BRO BRO
19.04.2025
6 Просмотров 0

После падения рынка в 2022–2023 годах майнинг криптовалют снова набирает популярность. Рост курса Bitcoin и Ethereum, а также появление новых энергоэффективных алгоритмов привлекли внимание как крупных компаний, так и частных майнеров.

Почему майнинг снова выгоден?

  • Биткоин обновил исторический максимум, достигнув $90 000 в начале 2024 года.
  • Внедрение новых ASIC-майнеров с меньшим энергопотреблением (например, Bitmain S21).
  • Переход Ethereum на PoS (Proof-of-Stake) снизил конкуренцию в майнинге других монет (например, Kaspa, Monero).
  • В России и странах СНГ майнинг остаётся популярным из-за относительно дешёвой электроэнергии.

Проблемы отрасли

  • Ужесточение регулирования в ЕС и США: требования по лицензированию и налогообложению.
  • Климатические инициативы — некоторые страны вводят ограничения из-за высокого энергопотребления.
  • Конкуренция с крупными пулами, что делает соло-майнинг менее прибыльным.

Что в перспективе?

Аналитики прогнозируют дальнейший рост индустрии, особенно в регионах с дешёвой энергией. Также развивается направление зелёного майнинга — с использованием возобновляемых источников энергии.

«Майнинг остаётся одним из самых доступных способов заработка в криптовалюте, но требует грамотного подхода к оборудованию и расчёту рентабельности», — отмечает эксперт по блокчейну Михаил Петров.

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