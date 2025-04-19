Криптовалютный майнинг снова в тренде

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После падения рынка в 2022–2023 годах майнинг криптовалют снова набирает популярность. Рост курса Bitcoin и Ethereum, а также появление новых энергоэффективных алгоритмов привлекли внимание как крупных компаний, так и частных майнеров.

Почему майнинг снова выгоден?

Биткоин обновил исторический максимум , достигнув $90 000 в начале 2024 года.

, достигнув в начале 2024 года. Внедрение новых ASIC-майнеров с меньшим энергопотреблением (например, Bitmain S21).

с меньшим энергопотреблением (например, Bitmain S21). Переход Ethereum на PoS (Proof-of-Stake) снизил конкуренцию в майнинге других монет (например, Kaspa, Monero).

(Proof-of-Stake) снизил конкуренцию в майнинге других монет (например, Kaspa, Monero). В России и странах СНГ майнинг остаётся популярным из-за относительно дешёвой электроэнергии.

Проблемы отрасли

Ужесточение регулирования в ЕС и США: требования по лицензированию и налогообложению.

в ЕС и США: требования по лицензированию и налогообложению. Климатические инициативы — некоторые страны вводят ограничения из-за высокого энергопотребления.

— некоторые страны вводят ограничения из-за высокого энергопотребления. Конкуренция с крупными пулами, что делает соло-майнинг менее прибыльным.

Что в перспективе?

Аналитики прогнозируют дальнейший рост индустрии, особенно в регионах с дешёвой энергией. Также развивается направление зелёного майнинга — с использованием возобновляемых источников энергии.

«Майнинг остаётся одним из самых доступных способов заработка в криптовалюте, но требует грамотного подхода к оборудованию и расчёту рентабельности», — отмечает эксперт по блокчейну Михаил Петров.