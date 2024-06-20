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Камеры iPhone 15 Pro и Pro Max стали лучше работать со сторонними приложениями

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.06.2024
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Камеры iPhone 15 Pro и Pro Max стали лучше работать со сторонними приложениями

Владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили возможность открывать новые горизонты фотографии и видеосъёмки благодаря iOS 18. Последняя операционная система от Apple дарит приложениям доступ к передовым функциям камер этих моделей, включая создание объёмных 3D-снимков и видеороликов, известных как пространственные фото и видео.

Издание MacRumors сообщает, что на мероприятии WWDC 2024, прошедшем в начале текущего месяца, Apple представила новый API, который позволяет сторонним разработчикам интегрировать пространственные возможности в свои приложения наравне с традиционными функциями камеры iPhone 15 Pro.

Принцип работы этой технологии основан на стереоскопии, когда изображение или видеоклип захватывается с двух чуть различных точек зрения, создавая эффект глубины, недоступный обычной двумерной съемке.

Благодаря вертикальной выравниванию двух камер, iPhone 15 Pro и Pro Max оснащены возможностью создавать пространственные фото и видео. В отличие от этих моделей, iPhone 15 и 15 Plus, имеющие диагональное расположение камер (что может измениться в будущих моделях, например iPhone 16), не обладают таким функционалом.

Тем не менее, для просмотра пространственных изображений и видео потребуется специальное устройство, такое как Apple Vision Pro, которое позволяет воспринимать объемное содержимое, перемещая голову. Опыт использования этой технологии оставляет неизгладимое впечатление. Хотя пространственные файлы также совместимы с другими VR-шлемами, для их просмотра может потребоваться конвертация. Запись и просмотр пространственных видео возможны и на гарнитуре Vision Pro.

Несмотря на невысокие продажи гарнитуры смешанной реальности от Apple, новый API может стать стимулом для разработчиков интегрировать поддержку пространственных снимков и видео в свои приложения, что способствует укреплению позиций в конкурентной среде.

На данный момент, когда iOS 18 только проходит бета-тестирование разработчиками, еще не было зафиксировано приложений, использующих новую функциональность. Однако, учитывая плотную интеграцию нового API с существующими интерфейсами камер iPhone 15 Pro, добавление поддержки этой технологии не должно представлять сложности.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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