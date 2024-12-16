Какие цвета Galaxy S25 Ultra станут самыми популярными?

Появилась свежая информация о цветах будущих Samsung Galaxy S25! Известный аналитик Росс Янг, специализирующийся на инсайдах в сфере дисплеев и экранов, поделился данными о планируемом объеме производства разных расцветок S25 Ultra. Это позволяет предположить, какие цвета будут наиболее востребованы и, соответственно, произведены в большем количестве. Samsung, естественно, делает ставку на популярные оттенки.

По информации Янга, лидером продаж станет Titanium Black – классический черный цвет, который традиционно пользуется высоким спросом. За ним последуют Titanium SilverBlue и Titanium Grey. Samsung выпустит большое количество моделей в этих трех цветах. Затем идут Titanium WhiteSilver и Titanium JetBlack, которые также будут широко доступны. Эксклюзивными цветами станут: Titanium JadeGreen и Titanium PinkGold.

Первые четыре цвета – это стандартные варианты для S25 Ultra, которые можно будет найти практически в любом магазине. Последние два – эксклюзивные предложения от Samsung.

Мы ожидаем, что S25 Ultra, S25 и Galaxy S25+, появятся в продаже уже в январе. Ориентировочная дата — 22 числа. Но Samsung пока официально это не подтвердила. Дизайн всех трех моделей уже был показан, включая реальные фотографии Galaxy S25 Ultra. Samsung, судя по всему, не планирует радикальных изменений в дизайне. Все три смартфона получат плоские экраны. Ultra-модель, как и ожидалось, будет выделяться наличием S Pen.

Источник — androidheadlines