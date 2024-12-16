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Какие цвета Galaxy S25 Ultra станут самыми популярными?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.12.2024
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Какие цвета Galaxy S25 Ultra станут самыми популярными

Появилась свежая информация о цветах будущих Samsung Galaxy S25! Известный аналитик Росс Янг, специализирующийся на инсайдах в сфере дисплеев и экранов, поделился данными о планируемом объеме производства разных расцветок S25 Ultra. Это позволяет предположить, какие цвета будут наиболее востребованы и, соответственно, произведены в большем количестве. Samsung, естественно, делает ставку на популярные оттенки.

По информации Янга, лидером продаж станет Titanium Black – классический черный цвет, который традиционно пользуется высоким спросом. За ним последуют Titanium SilverBlue и Titanium Grey. Samsung выпустит большое количество моделей в этих трех цветах. Затем идут Titanium WhiteSilver и Titanium JetBlack, которые также будут широко доступны. Эксклюзивными цветами станут: Titanium JadeGreen и Titanium PinkGold.

Первые четыре цвета – это стандартные варианты для S25 Ultra, которые можно будет найти практически в любом магазине. Последние два – эксклюзивные предложения от Samsung.

Мы ожидаем, что S25 Ultra, S25 и Galaxy S25+, появятся в продаже уже в январе. Ориентировочная дата — 22 числа. Но Samsung пока официально это не подтвердила. Дизайн всех трех моделей уже был показан, включая реальные фотографии Galaxy S25 Ultra. Samsung, судя по всему, не планирует радикальных изменений в дизайне. Все три смартфона получат плоские экраны. Ultra-модель, как и ожидалось, будет выделяться наличием S Pen.

Источник — androidheadlines

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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