Как играть в судоку на вашем iPhone каждый день с iOS 18.2

Подписчики Apple News Plus теперь могут получить доступ к популярной игре-головоломке и многому другому. Судоку появляется на iPhone с обновлением iOS 18.2

Apple выпустила iOS 18.3 27 января, более чем через месяц после выхода iOS 18.2. Последнее обновление принесло важные исправления безопасности для всех iPhone, а iOS 18.2 добавил популярную игру судоку в приложение «Новости».

Каждый может попробовать несколько головоломок бесплатно, но подписчики Apple News Plus получают новые ежедневно. Подписка за $13 в месяц даёт доступ к ежедневным судоку, другим головоломкам, таким как Quartiles, а также материалам из журналов вроде New Yorker и Wall Street Journal.

Где найти судоку на iPhone?

Откройте приложение «Новости». Нажмите «Избранное» внизу экрана. Выберите «Головоломки». Кликните «Судоку».

Три головоломки сверху меню отмечены как бесплатные. Они обычно старше недели, и Apple классифицирует их как Лёгкие, Средние и Сложные. Подписчики получают доступ к новым ежедневным головоломкам и архиву.

Что нужно знать о судоку на iPhone?

Вам нужно разместить числа от одного до девяти в сетке 9×9. Внутри находятся девять блоков 3×3. Числа должны быть уникальными в каждом блоке, строке и столбце. Например, число два не может повторяться в одном блоке или линии.

Особенности игры на iPhone

Чтобы ввести число, используйте функцию «Ручка» под головоломкой. Сначала нажмите нужную ячейку, затем выберите число внизу экрана. Функция «Заметки» помогает отслеживать возможные варианты.

Проверка прогресса

Функция Autocheck проверяет ваши ответы:

Откройте «Новости» Нажмите «Избранное» Выберите «Головоломки» Кликните «Судоку» Выберите головоломку Нажмите значок галочки Включите Autocheck

Неправильные числа помечаются красной чертой. Правильные остаются без отметок.

Перезапуск головоломки

Чтобы начать заново:

Откройте «Новости» Нажмите «Избранное» Выберите «Головоломки» Кликните «Судоку» Выберите головоломку Нажмите значок галочки Выберите «Очистить головоломку»

Все ответы исчезнут для чистого начала.

Дополнительные ресурсы

Для получения дополнительной информации о системных обновлениях проверьте детали о версиях iOS 18.3 и iOS 18.2. Также доступна подробная шпаргалка по iOS 18.

Это руководство предоставляет важную информацию как для случайных игроков, так и для преданных любителей судоку, использующих устройства Apple. Интеграция головоломок в приложение «Новости» предлагает удобный доступ к ежедневным умственным вызовам, сохраняя высокие стандарты пользовательского опыта Apple.

Источник — cnet