Vitality побеждает FaZe в эпичном противостоянии на IEM Katowice 2025

Встреча FaZe и Vitality на IEM Katowice 2025 стала настоящим тестом на прочность. Серия началась с уверенной победы Vitality на первой карте за 17 минут. Казалось, французы не оставят шансов, ведя 6:0 на второй карте. Но роковой тимкилл от ropz изменил ход игры, позволив FaZe совершить камбэк.

Решающая битва развернулась на Dust2. Два овертайма, шесть клатчей и скандальный выбор автоснайперки от rain — зрители увидели максимум напряжения. В итоге Vitality вырвали победу, оставив FaZe в шаге от Spodek.

ZywOo vs karrigan: битва умов и реакций

ZywOo вновь доказал, почему его называют «Избранным». Его точные выстрелы со скаута и хладнокровные мультикиллы стали ключом к победе. Особенно запомнился эпизод 2v4 на счету 11:12, где ZywOo и mezii перевернули раунд.

Но и karrigan не остался в тени. Его 90-градусный флик на mezii и провокации в сторону Vitality («Мне 35, парни!») показали, что датчанин все еще в строю. Однако в решающий момент стратегии капитана FaZe не хватило точности исполнения.

Ropz против бывших: драма с подтекстом

Переход ropz в Vitality добавил перцу матчу. Эстонец, ранее бывший опорой FaZe, теперь разбирал бывших партнеров по кирпичикам. «ropz задал новый стандарт в команде, — признал flameZ после игры. — Мы стали работать на 5% усерднее каждый день».

Для FaZe потеря ropz оказалась чувствительной. На Dust2 защита rain и frozen на точке B выглядела шаткой. Нехватка слаженности в CT-раундах стала проблемой, которую команде предстоит решать.

CT-сторона FaZe: головоломка для тренеров

Интеграция EliGE в обновленный состав FaZe пока вызывает вопросы. На Anubis капитан karrigan оставался один на точке А, что стало ловушкой против ZywOo и apEX. На Nuke EliGE агрессивно играл из хижины, но часто проигрывал дуэли.

«Нам нужно занимать позиции по плану, а не импровизировать», — жестко пресек karrigan попытки команды нарушить дисциплину. Поиск баланса между тремя агрессивными рифлерами (EliGE, rain, frozen) — главная задача Faze перед матчем с G2.

ApEX: мечта о трофее, который ускользал

Для капитана Vitality apEX победа в Катовице — дело чести. «Это как второй мейджор для меня как капитана», — заявил он в интервью HLTV. Его эмоции после победы над 3DMAX в французском дерби говорили сами за себя.

Теперь Vitality предстоит сразиться с Virtus.pro за место в полуфинале. Для FaZe же путь сложнее — встреча с G2 в матче на вылет станет проверкой на прочность.

Расписание ближайших матчей IEM Katowice 2025:

4 февраля, 18:00 — Virtus.pro vs Vitality (полуфинал)

— Virtus.pro vs Vitality (полуфинал) 3 февраля, 20:30 — G2 vs FaZe (матч на вылет)

Ключевые моменты:

ZywOo набрал 37 фрагов и 100.1 ADR на Dust2.

Серия длилась 3 часа 20 минут — самая долгая на турнире.

Faze проиграли 4 из 5 последних встреч с Vitality.

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Источник — hltv.org