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Интернет и ПО

Искусственный интеллект DeepSeek-V3 превзошёл GPT-4 в тестах на понимание сложных текстов

BRO BRO
20.04.2025
8 Просмотров 0

Компания DeepSeek объявила о выпуске новой версии своей флагманской модели ИИ — DeepSeek-V3. По данным независимых тестов, система демонстрирует более высокие результаты в анализе длинных документов, математических расчётах и понимании контекста по сравнению с GPT-4 и другими ведущими ИИ.

Ключевые улучшения DeepSeek-V3:

🔹 Увеличенный контекст — до 128K токенов, что позволяет анализировать целые книги или обширные наборы данных за один запрос.
🔹 Повышенная точность — на 15% лучше справляется с задачами, требующими глубокого логического вывода.
🔹 Поддержка мультимодальности — теперь ИИ может обрабатывать не только текст, но и изображения, таблицы и PDF-файлы.

«Это значительный шаг в развитии ИИ, особенно для научных и бизнес-задач, где критически важны точность и работа с большими объёмами данных», — заявил технический директор DeepSeek.

Новая модель уже доступна в бесплатной версии на официальном сайте, а также через API для корпоративных клиентов.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы конкуренция между ИИ-гигантами (OpenAI, DeepSeek, Anthropic, Google) ещё больше усилится.

Что думаете? Будете тестировать DeepSeek-V3? 🚀

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