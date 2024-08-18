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iPhone SE и 16 Pro: в сеть утекли новые маркетинговые материалы

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.08.2024
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iPhone SE и 16 Pro в сеть утекли новые маркетинговые материалы

Слухи о предстоящих моделях iPhone SE и iPhone 16 продолжают вызывать большой интерес. Ожидается, что iPhone SE, который, вероятно, появится в начале 2025 года, может быть представлен одновременно с серией iPhone 16. Эта информация появилась благодаря утечке маркетинговых материалов на платформе Weibo.

iPhone SE

Согласно утёкшим материалам, новый iPhone SE будет оснащён 6,1-дюймовым экраном, аналогичным iPhone 14, но с чёлкой меньшего размера. Также сообщается, что устройство будет поддерживать Face ID. Внутри будет установлен чип A18 Bionic, который, как ожидается, появится и в линейке смартфонов iPhone 16.

Утечка также намекает на цену около 599 долларов, хотя точность этой информации пока под вопросом. Спереди дизайн нового iPhone SE, по-видимому, будет схож с iPhone 14, но задняя часть устройства пока остаётся загадкой. Слухи предполагают, что телефон может сохранить одинарную камеру, как и предыдущие модели SE.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro маркетинговые материалы

Тот же источник в Weibo поделился маркетинговыми материалами о iPhone 16 Pro. Ожидается, что на правой рамке устройства появится новая специальная кнопка камеры. Задняя панель, скорее всего, останется идентичной прошлогоднему дизайну модуля камеры.

iPhone 16 Pro маркетинговые материалы

Под капотом iPhone 16 Pro будет установлен чип A18 Pro, а также модернизированная сверхширокоугольная камера на 48 МП с технологией сверхтонкого призматического отражения, которая позволяет большему количеству света достигать сенсора камеры. Эта технология будет поддерживаться нейросетевым движком на чипсете A18 Pro. Ожидается, что цветовые варианты включат черный, белый, синий и жёлтый, но бронзовый цвет, предположительно, будет доступен только для модели Pro Max.

iPhone 16 Pro маркетинговые материалы

Смартфоны линейки iPhone 16 поступят в продажу в сентябре 2024 года, однако дата запуска iPhone SE пока остаётся неизвестной.

Источник — smartprix.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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