iPhone SE 4 с OLED-экраном появится весной 2025 года

Apple готовит к выпуску обновлённую версию своего бюджетного смартфона iPhone SE, ожидаемую весной 2025 года. Новое поколение, iPhone SE 4, обещает внести значительные изменения в серию, сохранив при этом свой статус как наиболее доступного среди новых моделей Apple.

Согласно последним данным, iPhone SE 4 будет обладать дизайном, аналогичным iPhone 14, и увеличит размер экрана до 6,1 дюйма с OLED-технологией.

Это существенный скачок по сравнению с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем предыдущей модели, что выравнивает его с флагманскими моделями Apple с точки зрения экрана.

Этот переход на OLED-дисплеи является частью стратегии Apple по отказу от ЖК-панелей в своих смартфонах, что окажет влияние на таких поставщиков как Japan Display и Sharp. По слухам, новый iPhone SE получит процессор A18, который дебютировал в серии iPhone 16, и заменит систему идентификации Touch ID на более современную Face ID, что приведет к исчезновению физической кнопки «Домой».

К другим значимым обновлениям относятся введение USB-C вместо Lightning-разъема, кнопка действия, как в iPhone 15 Pro, встроенный модем 5G от Apple, а также улучшенная задняя камера на 48 МП по сравнению с 12 МП текущей модели. Ожидается удвоение объема оперативной памяти до 8 ГБ, что позволит новому iPhone SE 4 поддерживать набор функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, которые будут внедрены в iOS 18.1.

Улучшения оперативной памяти до 8 ГБ позволят iPhone SE 4 использовать передовые функции искусственного интеллекта, делая его самым доступным iPhone, способным на такие возможности.

Несмотря на значительные улучшения, стоимость нового устройства, по прогнозам экспертов, останется в рамках 400-500 долларов.

Марк Гурман из Bloomberg и аналитик Минг-Чи Куо указывают на возможный выпуск в марте 2025 года, учитывая традицию анонсирования предыдущих моделей iPhone SE в этом месяце. Поставщики Apple, как сообщается, уже готовятся к началу массового производства в октябре этого года, чтобы обеспечить запуск в начале 2025 года.

Источник — macrumors.com