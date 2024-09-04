iPhone SE (2022) станет последним устройством Apple с LCD-экраном

Согласно последним сведениям, опубликованным изданием Nikkei Asia, технология ЖК-дисплеев в мобильных телефонах может вскоре уйти в прошлое, за исключением самых бюджетных моделей. Производители Android-смартфонов уже давно отказываются от этой технологии, и, похоже, что Apple также следует этому тренду. Последние слухи предполагают, что iPhone SE (2022) может стать последним устройством компании с ЖК-экраном, уступая место новым моделям с OLED-дисплеями.

OLED-дисплеи известны своей высокой контрастностью и яркостью цветов, что делает их значительным улучшением по сравнению с ЖК-экранами. Именно поэтому телефоны с OLED-дисплеями становятся все более популярными на рынке.

Информация о том, что Apple начала заказывать OLED-панели для предстоящего iPhone SE 4, подтверждает предыдущие слухи о переходе на новый тип дисплея. Это также может указывать на то, что следующее поколение iPhone SE может быть выпущено в ближайшие годы. Учитывая, что заказы на компоненты только начались, маловероятно, что новинка появится на прилавках в ближайшие месяцы, а значит, запуск одновременно с iPhone 16 в сентябре кажется невозможным.

Однако это не исключает вероятности того, что iPhone SE 4 может быть представлен в конце 2024 года, хотя больше информации указывает на 2025 год. Есть также предположения, что запуск может задержаться до 2026 года, поэтому точная дата релиза остается под вопросом.

В то же время ожидается, что в понедельник, 9 сентября, Apple представит новую серию своих флагманов, включая iPhone 16 и его модификации: iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Мы будем следить за этим событием и предоставим вам все новости и анонсы, так что не забудьте посетить наш сайт в этот день за самой актуальной информацией.