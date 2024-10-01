iPhone 17, возможно, получит новую кнопку

Всего месяц прошёл с момента анонса Apple новой серии iPhone 16, и в интернете уже появляются слухи о следующей серии iPhone 17. Ранее сообщалось, что новые модели iPhone 17 и iPhone 17 Air (или iPhone 17 Slim) могут получить дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Недавно же известный инсайдер Majin Bu Official поделился информацией о потенциально новой функции в iPhone 17 Pro — уникальной кнопке, которая заменит собой как кнопки громкости, так и кнопку действий.

Это изменение может сделать смартфон ещё более тонким, а также расширить функционал устройства, предоставляя новые способы управления громкостью, мелодиями звонков и другими настройками. В прошлом году Apple уже ввела кнопку «Действие» на моделях iPhone 15 Pro, которая заменила традиционный переключатель вибро/звонок, позволяя настроить различные команды. К тому же, последние модели iPhone 16 Pro оснащены новой кнопкой управления камерой, улучшающей её работу.

Однако Majin Bu уточняет, что не уверен в достоверности этих данных. Тем не менее, он отмечает, что Apple уже рассматривала возможность внедрения подобных инноваций в прототипах своих устройств. Несмотря на неопределённость информации, такие предположения вызывают интерес в технологическом сообществе и среди поклонников бренда, ведь каждое обновление от Apple традиционно влечёт за собой волну обсуждений и спекуляций.

Источник — androidheadlines.com