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iPhone 17, возможно, получит новую кнопку

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.10.2024
4 Просмотра 0
iPhone 17 возможно получит новую кнопку

Всего месяц прошёл с момента анонса Apple новой серии iPhone 16, и в интернете уже появляются слухи о следующей серии iPhone 17. Ранее сообщалось, что новые модели iPhone 17 и iPhone 17 Air (или iPhone 17 Slim) могут получить дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Недавно же известный инсайдер Majin Bu Official поделился информацией о потенциально новой функции в iPhone 17 Pro — уникальной кнопке, которая заменит собой как кнопки громкости, так и кнопку действий.

Это изменение может сделать смартфон ещё более тонким, а также расширить функционал устройства, предоставляя новые способы управления громкостью, мелодиями звонков и другими настройками. В прошлом году Apple уже ввела кнопку «Действие» на моделях iPhone 15 Pro, которая заменила традиционный переключатель вибро/звонок, позволяя настроить различные команды. К тому же, последние модели iPhone 16 Pro оснащены новой кнопкой управления камерой, улучшающей её работу.

Однако Majin Bu уточняет, что не уверен в достоверности этих данных. Тем не менее, он отмечает, что Apple уже рассматривала возможность внедрения подобных инноваций в прототипах своих устройств. Несмотря на неопределённость информации, такие предположения вызывают интерес в технологическом сообществе и среди поклонников бренда, ведь каждое обновление от Apple традиционно влечёт за собой волну обсуждений и спекуляций.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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