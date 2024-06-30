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iPhone 16 Pro и Pixel 9 получат одинаковые экраны от Samsung

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.06.2024
203 Просмотра 0
iPhone 16 Pro и Pixel 9 получат одинаковые экраны от Samsung

По последним данным, новые дисплеи M14 от Samsung будут использоваться в предстоящих флагманских устройствах Apple и Google. Ожидается, что эти экраны появятся в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также в устройствах серии Pixel 9 от Google, что позволит последним конкурировать на равных с другими топовыми смартфонами.

Samsung поставит свои OLED-панели для всех четырёх модификаций iPhone 16, однако более высококачественные экраны LTPO с технологией M14 предназначены исключительно для Pro-версий. Буква «М» в наименовании панели обозначает серию материалов, используемых в OLED-дисплеях Samsung, а число «14» указывает на более продвинутое качество этих материалов, что приведёт к улучшенным характеристикам, включая яркость и продолжительность эксплуатации.

Google, не отставая от Apple, также внедрит панели M14 в свои новые модели Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. В то время как в стандартных моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus предполагается использование панелей M12 предыдущего поколения в целях оптимизации производственных расходов.

Примечательно, что новинки от Google, включая Pixel 9, появятся на рынке до официального релиза линейки iPhone 16 от Apple. Это даст возможность потребителям и экспертам первыми оценить преимущества дисплеев M14 и обсудить улучшения, которые были внесены.

Источник — etnews.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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