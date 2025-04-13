iPhone 16: Чем он напоминает Android?

В прошлом году компания Apple представила iPhone 16, который привлёк внимание не только своими техническими характеристиками, но и заметным сходством с устройствами на базе операционной системы Android. Эксперты и пользователи отметили несколько ключевых особенностей, которые делают новый iPhone ближе к конкурентам.

Во-первых, дизайн iPhone 16 претерпел значительные изменения. Теперь устройство оснащено плоской рамкой, что напоминает внешний вид некоторых моделей Samsung Galaxy и Google Pixel. Такая конструкция придаёт смартфону современный и элегантный вид, одновременно делая его более удобным для удержания в руке.

Во-вторых, Apple добавила функцию многозадачности, аналогичную той, что давно присутствует в Android. Пользователи теперь могут запускать два приложения одновременно, используя режим разделения экрана. Эта функция особенно полезна для тех, кто часто работает с несколькими приложениями одновременно, например, просматривает веб-сайты и редактирует документы.

Также стоит отметить улучшения в области кастомизации интерфейса. В iOS 16 появилась возможность настройки главного экрана, включая изменение размера иконок и добавление виджетов. Эти функции давно были популярны среди пользователей Android, и теперь владельцы iPhone получили аналогичные возможности.

Ещё одним важным нововведением стало улучшение взаимодействия с периферийными устройствами. iPhone 16 поддерживает беспроводную зарядку и быструю передачу данных через USB-C, что ранее было характерно для устройств на базе Android. Это упрощает подключение аксессуаров и обмен файлами с другими устройствами.

Несмотря на эти изменения, iPhone 16 сохраняет фирменные черты Apple, такие как высокая производительность, качественная камера и оптимизированная операционная система. Однако сближение с Android свидетельствует о стремлении компании удовлетворить потребности широкой аудитории и предложить новые функциональные возможности своим пользователям.