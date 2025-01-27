Главная » Смартфоны и телефоны iPhone 14 Pro остался за бортом ИИ, но Galaxy S25 еще должен себя показать Смартфоны и телефоны iPhone 14 Pro остался за бортом ИИ, но Galaxy S25 еще должен себя показать Владислав Ильин 1 Просмотр

Судя по всему, владельцы смартфонов теперь делятся на два лагеря: те, у кого есть доступ к нейросетям прямо на устройстве, и те, кто остался без. Мой iPhone 14 Pro и я — во второй группе. Всего два года разницы, нехватка 2 ГБ оперативки и слабый нейропроцессор отрезали меня от новых функций. Анонс линейки Samsung Galaxy S25, особенно флагманский S25 Ultra за $1300, который так похож на iPhone, лишний раз напомнил: владельцы старых устройств теряют не только ИИ, но и многое другое.

Личный опыт: как я оказался «за бортом»

На работе я тестирую новинки, но в личной жизни завишу от iPhone 14 Pro. Два года назад я перешел с Android на Apple, и с тех пор мир смартфонов изменился. Главное теперь — не железо, а совместимость с софтом. iPhone 15 Pro первым получил поддержку ИИ, а вскоре и iPhone 16 обзаведется «Apple Intelligence». По слухам Bloomberg, большинство функций появится к апрелю. Но мой iPhone 14 Pro их не увидит — увы, 6 ГБ RAM против 8 ГБ в новинках.

Samsung vs Apple: гонка ИИ-ассистентов

Samsung опередил Apple, внедрив ИИ в Galaxy S25. Их гибридный подход (часть задач на устройстве, часть в облаке) и обещания безопасности звучат убедительно. Дизайн S25 — явная попытка переманить фанатов iPhone: титановые грани, плоские края. В руках он кажется почти родным, но…

ИИ: удобство или головная боль?

Подержав S25, я почувствовал смесь зависти и скепсиса. Встроенный ИИ на базе Gemini умеет, например, переносить данные из письма в календарь. Но даже если он сработает в 90% случаев, как доверять ему встречу с шефом? Проверять каждое действие ИИ — тратить время, которое можно было бы потратить на дело.

Почему это больно для пользователей

Apple обычно долго поддерживает старые устройства, но с ИИ все иначе. Mac на M-чипах получат «Apple Intelligence», даже четырехлетние. А вот iPhone 14 Pro — нет. И это обидно: мы заплатили те же $1000, но через два года стали аутсайдерами.

Обновляться каждый год? Не для меня

Производители хотят, чтобы мы меняли телефоны как перчатки, но я не из таких. Тем более что польза ИИ пока под вопросом. Apple уже отозвала бета-версию сводки уведомлений из-за ошибок. Samsung тоже ограничил ИИ-функции для S23 и S24 — видимо, 12 ГБ RAM в S25 неспроста.

Даже если ИИ вам не нужен, вы все равно в проигрыше

Споры Android vs iOS теперь дополняются расколом на «имущих» и «неимущих» в мире ИИ. Владельцы прошлых поколений теряют не только нейросети, но и приоритет в обновлениях. Apple и Samsung фокусируются на ИИ, оставляя старые модели с крохами. И как бы мы ни относились к этой гонке, игнорировать ее уже не получится.

Что в итоге?

Galaxy S25 выглядит многообещающе, но его ИИ еще нужно доказать свою пользу. iPhone 14 Pro напоминает: даже топовые устройства быстро устаревают. А выбор между апгрейдом и экономией теперь стал еще сложнее.