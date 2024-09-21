Infinix готовит к выпуску свой первый складной смартфон Zero Flip

Компания Infinix анонсировала выход своего дебютного складного смартфона Zero Flip. Хотя официальная дата релиза пока не объявлена, благодаря утечкам стали известны ключевые характеристики устройства.
Достоверный источник @passionategeekz раскрыл ключевые характеристики устройства. По его данным, Zero Flip получит:
- Внешний 3,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1056 x 1066 пикселей
- Основной 6,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080 x 2640 пикселей, частотой 120 Гц и поддержкой LTPO
- Толщину 7,64 мм в разложенном и 16,04 мм в сложенном состоянии
- Аккумулятор емкостью 4720 мАч
- Процессор MediaTek Dimensity 8020
- 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти
- Операционную систему XOS 14.5 на базе Android 14
- Основную камеру с двумя 50-мегапиксельными модулями (широкоугольный и ультраширокоугольный)
- 50-мегапиксельную фронтальную камеру
- Цветовые решения: Rock Black и Blossom Glow (розовый оттенок)
- Поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и порт USB-C
Предыдущие утечки также упоминали наличие стереодинамиков, двух высококачественных микрофонов, поддержку DTS, Hi-Res Audio и сертификацию TUV. Для безопасности Zero Flip оснастят боковым сканером отпечатков пальцев.